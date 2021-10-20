Дело Труханова: ВАКС назначил меру пресечения еще одному подозреваемому

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения соучредителю одесской строительной компании "Будова" Дмитрию Димарскому. Бизнесмену назначили залог в размере более 59 миллионов гривен.

Дмитрий Димарский может внести залог в течение 5 рабочих дней. Кроме того, на него наложен ряд личных обязательств.

Интересно Хищение земли в Одессе: выпустили под залог экс-прокурора Жученко

Детали судебного решения

Димарский отныне обязан прибывать по первому требованию к прокурорам и детективам, не выезжать из Одессы без разрешения следователей и сдать загранпаспорта. Кроме того, бизнесмену запрещено общаться с другими фигурантами дела. По данным "РБК", речь идет в том числе и о Владимире Галантернике, которому заочно сообщили о подозрении. Именно последний способствовал Димарскому в завладении земельными участками под застройку, о чем свидетельствует документ их сделки, который изъяли детективы.

Прокуроры настаивали на сумме залога 237 миллионов гривен, однако суд избрал почти 59,5 миллиона гривен.

Мера пресечения будет действовать до 18 декабря 2021 года. До выплаты залога Димарский будет находиться под стражей.

Схемы Димарского

По данным следствия, компания "Будова", соучредителем которой является Дмитрий Димарский, за последние несколько лет возвела на улице Жаботинского в Одессе 7 небоскребов по 25 этажей каждый. Сумму убытков для города от незаконных сделок оценивают почти в 130 миллионов гривен.

По решению Печерского суда, на земельные участки и здания наложен арест. В целом Димарский является одним из 16 фигурантов дела о незаконном завладении землей, которое нанесло Одессе ущерб на почти 700 миллионов гривен.

Дело Труханова: главное