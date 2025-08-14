О ходе последнего заседания и аргументах сторон 24 Каналу рассказала ведущая Яна Богословская. По ее словам, прокуроры настаивали на сохранении действующей меры пресечения, ссылаясь на риск побега и вероятность новых преступлений.

Как суд решал вопрос меры пресечения?

В Шевченковском райсуде Киева рассматривали дальнейшую меру пресечения для Артема Косова. В заседании принимал участие генеральный прокурор Руслан Кравченко, который просил оставить обвиняемого на гауптвахте. Прокуратура отмечала риск укрытия и вероятности новых преступлений в условиях военного положения, а также ограниченные возможности контроля электронными браслетами.

Сегодня меру пресечения переизбрали, Артем Косов остается до 11 октября под стражей,

– сообщила ведущая 24 Канала Яна Богословская.

Несколько предыдущих заседаний не состоялись из-за неявки защитников. Адвокат Богдан Кушнир официально заявил о выходе из дела из-за занятости, теперь Косова представляет Дмитрий Земницкий. Следующее заседание назначили на 20 августа.

Позиция обвиняемого

Во время заседания Артем Косов впервые за долгое время согласился общаться с журналистами. Он пояснил, что выход одного из его двух адвокатов связан не только с загруженностью защитника, но и с тем, что суд, по его мнению, игнорировал ходатайства стороны защиты и не рассматривал их должным образом.

Отношение суда уже является предвзятым с самого начала,

– заявил Косов, комментируя выход адвоката Богдана Кушнира и, по его мнению, игнорирование ходатайств стороны защиты.

На вопрос о признании вины он ответил, что будет говорить об этом на следующих заседаниях и предоставлять информацию, которая, по его словам, будет опровергать распространенные в соцсетях версии. Он отметил, что планирует в дальнейшем общаться с медиа во время каждого судебного заседания.

Реакция потерпевшей стороны

Мать погибшего, Ирина Матерухина, впервые имела диалог с Артемом Косовым в зале суда. Она спросила: "Зачем ты вообще пошел за моим ребенком?" имея в виду момент после падения, когда сын получил смертельную травму.

По версии следствия, Косов подошел якобы для оказания помощи, однако очевидцы утверждали, что он мог пытаться задушить подростка. Обвиняемый извинился, но вины не признал и объяснений своих действий не предоставил.

Этот человек от слова совсем не понимает, что он натворил. Но за что извиняться? Это вопрос,

– сказала Матерухина.

Она отметила, что поведение Косова в этот раз отличалось от предыдущих – он впервые начал открыто говорить как с журналистами, так и с ней лично. Матерухина также назвала неожиданным и важным присутствие на заседании генерального прокурора Руслана Кравченко, поблагодарила за внимание к делу и выразила надежду, что при его участии процесс будет происходить без затягиваний. Потерпевшая отметила, что и в дальнейшем в суде будет требовать для обвиняемого максимального наказания.

Обстоятельства трагедии

По данным следствия, в апреле 2024 года на верхней станции киевского фуникулера между Артемом Косовым и 16-летним Максимом Матерухиным возник конфликт. Обвиняемый, по версии прокуроров, толкнул подростка на стеклянную конструкцию, в результате чего парень получил смертельную травму шеи. После падения Косов спустился к нему и пытался наложить жгут.

Ведущая 24 Канала Яна Богословская рассказала, что лично спросила у обвиняемого, был ли он в нетрезвом состоянии в день трагедии. Она напомнила, что по результатам экспертиз в его крови обнаружили алкоголь и наркотические вещества. Косов подтвердил, что не был трезвым, отметив:

Ну, если следствие так говорит и оно исследовало доказательства и продолжает утверждать, то, видимо, да.

Суд и в дальнейшем исследует доказательства и показания по этому делу.