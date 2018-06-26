Дело Бабченко – не уникальное: в СБУ рассказали о других инсценированных убийствах

За последние 3 года с помощью инсценировки убийств СБУ предотвратила гибель более 10 человек. В спецслужбе подчеркнули, что практика инсценировки убийства является распространенной в действиях правоохранителей для предупреждения преступлений и получения дополнительных доказательств относительно злоумышленников.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на пресс-секретаря СБУ Елену Гитлянская.

Она констатировала, что наибольший резонанс вызвало дело по заказному убийству российского журналиста Аркадия Бабченко. Однако, по словам пресс-секретаря СБУ, опыт показывает, что это дело не является уникальным для украинской спецслужбы. За последние 3 года таким образом СБУ предотвратила убийство более 10 человек.

Читайте также: Бабченко описал свою жизнь после спецоперации СБУ: "Мне сейчас нельзя ничего"

Гитлянская также рассказала подробности похожей спецоперации, недавно проведенной в Черкасской области, где киевский бизнесмен из-за конфликта бизнес-интересов заказал убийство 3 людей.

Так, департамент контрразведки получил информацию о подготовке к теракту в форме убийства нескольких людей с целью запугивания жителей Чернобаевского района Черкасщины. Были открыты уголовные производства по ряду статей.

Украинские спецслужбы "привлекли к конфиденциальному сотрудничеству киллера по имени "Г", которому киевский бизнесмен по имени "С" заказал убийство 3 жителей Чернобаевского района. Первой жертвой должен был стать общественный активист, который призвал местных жителей требовать справедливой оплаты за отданные в аренду земельные паи. Второй жертвой должен был стать председатель одного из сельских советов района и ее муж.

16 мая 2018 года во время встречи гражданина "Г" и "С" СБУ зафиксировала на аудио планы заказчика относительно убийства 3 лиц, обсуждение сроков и порядка выполнения заказа. Кроме того, "киллер" получил дополнительные инструкции.

В дальнейшем правоохранители имитировали исчезновение активиста во время его следования с работы до места проживания.

Читайте также: Бывший офицер СБУ рассказал, для чего на самом деле инсценировали убийство Бабченко

По легенде, гражданина "М" похищен неизвестными лицами на маршруте привычного движения домой, в мало освещенном и безлюдном месте, и доставлен в Киев, где имитируется обстановка преступления, для создания у заказчика представления о его реальном исчезновении,

– рассказала пресс-секретарь СБУ.

8 июня в окрестностях Киева спецслужба имитировала убийство активиста: выкопали яму для захоронения "трупа", на фоне которого был сделан ряд фотоснимков, чего и требовал заказчик. После этого следователи задокументировали, как "киллер" передает заказчику фото и обсуждает дальнейшие действия.

23 июня бизнесмен отдал "киллеру" 15 тысяч долларов, что также зафиксировала СБУ. Во время передачи денег коммерсанта задержали и взяли под стражу.

Смотрите видео спецоперации СБУ по предотвращению убийства 3 человек на Черкасщине:

Таким образом, Службе безопасности удалось не только предупредить совершение заказного убийства представителя общественного объединения "Самооборона майдана в Черкасской области" и волонтера АТО, а и через имитирование обстановки преступления выяснить данные следующих жертв и предупредить совершение террористического акта,

– подчеркнули в СБУ.

Кроме этого, спецслужащие в 2016 году на Киевщине пресекли попытку заказного убийства бизнесмена-бывшего представителя криминальной среды. Во время передачи "киллеру" очередной части денежных средств в сумме 20 тысяч гривен задержали заказчицу убийства.

Также в 2017 году на Черкасщине СБУ предупредила убийство местного предпринимателя. Тогда была задержана гражданка Украины – заказчица убийства, которая планировала завладеть бизнесом в сфере торговли. Женщину задержали во время передачи части средств в размере 400 долларов "исполнителю" преступления.

Читайте также: "Призывы к массовым беспорядкам": Бабченко обнародовал важный документ ФСБ относительно своего "убийства"

В 2018 году на Харьковщине СБУ разоблачила и предотвратила "заказном" убийство из корыстных побуждений директора одного из коммунальных предприятий. Спецслужащие подробно сымитировали убийство и предоставили "доказательства" заказчице. Организатора преступления правоохранители задержали во время окончательной передачи денежных средств в сумме 10 тысяч долларов "исполнителю".