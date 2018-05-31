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"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"

Дело Бабченко: Луценко пообещал предоставить охрану всем 30 лицам, на которых готовили покушение

19 Читати новину українською
Луценко подчеркнул, что все 30 человек из списка получат охранников
Луценко подчеркнул, что все 30 человек из списка получат охранников / unian.ua

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко пообещал предоставить охрану всем 30 лицам, которые были в списке вместе с российским журналистом Аркадием Бабченко и на которых готовили покушения.

Об этом он заявил в эфире программы "Право на власть".

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У нас есть этот список. Сейчас этот список находится в руках СБУ, и все люди, перечисленные в нем, получат надлежащую охрану от тех, кто заказал их смерть,
– сообщил Генпрокурор Украины.

Ранее Луценко заявлял, что, кроме российского журналиста Аркадия Бабченко, в списке из 30-ти человек, в отношении которых готовились покушения, были указаны одесский активист и бывший сотрудник ФСБ РФ, который находится в Украине.

Напомним, вечером 29 мая стало известно об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.

30 мая выяснилось, что Аркадий Бабченко на самом деле жив, а информация о гибели журналиста была частью спецоперации СБУ по предотвращению покушения на него.

Также в СБУ отметили, что в Киеве был задержан организатор покушения на журналиста.

Теги: Новости Украины Новости политики "Убийство" Аркадия Бабченко СБУ Юрий Луценко
Источник: 24 Канал
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