Дело Бабченко: Луценко пообещал предоставить охрану всем 30 лицам, на которых готовили покушение

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко пообещал предоставить охрану всем 30 лицам, которые были в списке вместе с российским журналистом Аркадием Бабченко и на которых готовили покушения.

Об этом он заявил в эфире программы "Право на власть".

Читайте также: Руководители СБУ и ГПУ объяснят послам G7 обстоятельства спецоперации по Бабченко

У нас есть этот список. Сейчас этот список находится в руках СБУ, и все люди, перечисленные в нем, получат надлежащую охрану от тех, кто заказал их смерть,

– сообщил Генпрокурор Украины.

Ранее Луценко заявлял, что, кроме российского журналиста Аркадия Бабченко, в списке из 30-ти человек, в отношении которых готовились покушения, были указаны одесский активист и бывший сотрудник ФСБ РФ, который находится в Украине.

Напомним, вечером 29 мая стало известно об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.

30 мая выяснилось, что Аркадий Бабченко на самом деле жив, а информация о гибели журналиста была частью спецоперации СБУ по предотвращению покушения на него.

Также в СБУ отметили, что в Киеве был задержан организатор покушения на журналиста.