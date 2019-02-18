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      Дело "бриллиантовых прокуроров": новый конфликт между ГПУ, судом и журналистами "Новое время"

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      Дело "Бриллиантовых прокуроров" тянется с 2015 года
      Дело "Бриллиантовых прокуроров" тянется с 2015 года / sud-report.org.ua

      Суд предоставил ГПУ доступ ко внутренним документам редакции издания "Новое время" и письмам журналиста-расследователя Ивана Верстюка. Причиной стала публикация о дочери "бриллиантового прокурора" Александра Корнийца. В ГПУ считают, что журналисты раскрыли тайну следствия. В НВ же уверяют, что ГПУ только в очередной раз безосновательно оказывает давление на журналистов.

      4 февраля судья Печерского районного суда Киева Владимир Карабань предоставил генеральной прокуратуре доступ ко внутренним документам редакции "Новое время". И ко всем материалам журналиста Ивана Верстюка – автора ряда резонансных расследований, в том числе и о коррупции в сфере обороны. 13 февраля редакция официально получила постановление суда. И в случае отказа предоставлять информацию по требованию ГПУ на НВ ждет обыск.

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      Генпрокуратура проводит расследование в отношении статьи Ивана Верстюка "Бриллиантовая дочь" с августа 2016 года. В материале речь шла о дочери экс-заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца. При чем расследователи опирались на информацию Британского криминального агентства – мол, Корниец, имея зарплату 200 тысяч гривен в год, заплатил более 120 тысяч фунтов стерлингов за обучение дочери в Великобритании. ГПУ же решила, что эта публикация является разглашением тайны следствия.

      Кто такой Александр Корниец? Это один из двоих так называемых "бриллиантовых прокуроров", задержанных в июле 2015 года на крупной взятке. Это дело до сих пор рассматривает столичный Голосеевский суд, впрочем, Корниец не находится под стражей.

      ПОДРОБНО О ДЕЛЕ "БРИЛЛИАНТОВЫХ ПРОКУРОРОВ"

      К слову, в августе 2018 тот же Печерский суд предоставил ГПУ доступ к информации с мобильного и геолокации журналистки Кристины Бердинских. В сентябре Апелляционный суд частично удовлетворил жалобу Бердинских на это решение и вернул ее дело в Печерский суд. А там она попала ко все тому же судье Карабаню, который уже трижды переносил рассмотрение.

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      Теги: Новости Украины Журналисты Расследования ГПУ СМИ
      Источник: 24 Канал
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