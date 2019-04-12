Дело Гандзюк: Мангер еще недавно был в реанимации, а теперь вышел на работу

Председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер 12 апреля появился на своем рабочем месте. Он является одним из подозреваемых по делу убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк, из-за чего его и отстранили от должности.

О том, что Мангер вышел на работу пишет местное издание "Мост" со ссылкой на источник в Херсонском облсовете.

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"Утром Мангер пришел на работу, к нему приходили посетители, носили документы", – отметил он.

Также издание отмечает, что 11 апреля Мангер ужинал со своим бизнес-партнером Трутневым в одном из кафе. Заметим, что 8 апреля адвокат главы Херсонского облсовета сообщал, что он находится на лечении в Херсонском областном кардиологическом диспансере.

По информации местных СМИ, это медицинское учреждение является подчинённым Херсонскому облсовету, а его главный врач подчиняется непосредственно Мангеру. Журналисты предполагают, что именно 8 завершился срок отстранения Мангера с должности, поэтому он скрывался в больнице, чтобы отменить все судебные заседания относительно нового срока отстранения.

15 февраля 2019 года по делу Гандзюк суд арестовал Мангера с правом внесения залога, однако в тот же день за него внесли залог, и он вышел на свободу. Сразу после этого на Мангера надели электронный браслет, но через некоторое время сняли. В начале апреля голове Херсонского облсовета снова надели электронный браслет.

Какие события предшествовали объявлению подозрения Мангеру:

• 8 февраля, через полгода после нападения на Екатерину Гандзюк и через три месяца после ее смерти, ее друзья и активисты пришли под Администрацию Президента и офис "Батькивщины" с вопросом "Кто заказал Екатерину Гандзюк?" Их не устраивали результаты расследования, ведь ни одну фамилию заказчиков официальное следствие тогда не назвало.

• Под АП протестующие требовали исключения Гордеева и Рищука из партии и увольнении их с должностей. А потом активисты направились в офис "Батькивщины". К ним вышли два депутата, которые зачитали решение об исключении Мангера из партии. Однако активисты настаивали, чтобы именно представители партии инициировали его увольнение от должности председателя Херсонского облсовета.

• На следующий день, 9 февраля, не услышав должного ответа, активисты уже пришли на встречу кандидата в президенты Юлии Тимошенко с избирателями. Они также держали плакаты "Кто заказал Катю Гандзюк?" и пытались поставить политику вопрос, когда она отстранит от должности председателя Херсонского облсовета и, вероятно, уже экс-члена "Батькивщины" Владислава Мангера. Но Юлия Тимошенко никак не отреагировала на акцию относительно Гандзюк.

• Перед выступлением Тимошенко на Контрактовой площади правоохранители неподалеку, возле ресторана "Пузата хата", по их словам, задержали "организованную группу молодых людей с закрытыми лицами".

• Как пояснил глава полиции Киева Андрей Крищенко, к ним поступило сообщение, что на месте проведения акции лидера "Батькивщины" была заложена взрывчатка, поэтому полиция туда отправилась. Также, по его словам, эти люди не смогли объяснить цель своего пребывания на месте проведения акции.

• В итоге всех задержанных доставили в полицейский участок. Правоохранители отметили, что в служебном транспорте активисты выбросили зеленку, а уже в управлении у них изъяли ножи, газовые баллончики и пистолет.

• По словам товарищей активистов, те имели с собой плакаты с зачеркнутыми фамилиями Владислава Мангера и с надписями "Кто заказал Катю Гандзюк?" Общественные деятели также добавляют, что примерно десятерых из них окружили и задержали без всяких объяснений.

• После этого разгорелись столкновения возле райотдела полиции, где находились активисты, но их через некоторое время все же отпустили. На место прибыли, в частности, собратья задержанных, чтобы вступиться за своих. Кроме того, они требовали вернуть активистам их личные вещи, став стеной перед входом. Поэтому полиция применила силу против активистов и даже начала бить тех, кто лежал на земле. Кроме того, один из правоохранителей выкрикнул: "Ложись, бандера".

• На такие действия силовиков отреагировали в Генпрокуратуре. По словам главы ГПУ после первых сообщений в соцсетях возглавляемое им ведомство возбудило производство о превышении полномочий со стороны работников столичной полиции. Также он добавил, что следователи Государственного бюро расследований должны дать оценку насилия в отношении участников контрпикета и относительно дальнейших действий полицейских.

• Кроме того, вечером 9 февраля после всех столкновений возмущенные активисты отправились в дом министра внутренних дел Арсена Авакова. Они жгли файеры и запускали фейерверки. Аваков прокомментировал задержание и избиение активистов только в социальных сетях, заступившись за правоохранителей.

Что известно о деле Екатерины Гандзюк?31 июля в Херсоне ее облили серной кислотой, в результате чего женщина получила ожоги тела и ее прооперировали. 22 августа глава ведомства Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них уже признались в причастности к преступлению.



4 ноября Екатерина Гандзюк умерла. Официальная причина смерти активистки – полиорганная недостаточность и химические ожоги с привлечением 39% тела в результате нападения с использованием химического вещества. Правоохранители расследуют это дело как "законченное умышленное убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений с особой жестокостью и на заказ". 7 ноября Екатерину Гандзюк похоронили в Херсоне.



Позже активисты и журналисты заявили, что посредником между организатором и исполнителями убийства Екатерины Гандзюк является помощник нардепа от БПП Николая Паламарчука – Игорь Павловский. По их словам, Павловский якобы передавал деньги "за работу" подозреваемому в преступлении Сергею Торбину. Впоследствии как Павловский, так и Паламарчук обвинения отвергли и заверили, что к этому делу не имеют никакого отношения. 12 ноября Павловского был задержан.



3 декабря 2018 года генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства Гандзюк. По его словам, мотив этого преступления – активность Гандзюк против одной из крупных коррупционных схем местных властей.



4 декабря 2018 года глава ГПУ отметил, что правоохранители заочно объявили Левину о подозрении в причастности к убийству Гандзюк. По данным следствия, Левин был важным элементом подготовки и организации нападения на активистку. Вероятно, Левин сейчас скрывается в Доминикане. Он был объявлен в розыск.

Как Мангер может быть причастен к убийству Гандзюк?

• Отец Екатерины Виктор на заседании ВСК обвинил в причастности к заказу убийства его дочери голову Херсонского облсовета Владислава Мангера, председателя Херсонской ОГА Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Рищука. По его словам, все три чиновника сотрудничали с официальным подозреваемым в организации преступления Левиным, криминальное прозвище которого "Москаль-младший".

• Сам Мангер заявил, что не имеет отношения к Левину. Правда, журналисты выяснили, что его советник и юрист Андрей Мурашкин за неделю до нападения на Гандзюк за бесценок отдал в аренду Левину отель Oasis Beach на берегу Черного моря в поселке Лазурном.

• Кроме того, сама Гандзюк обвиняла областные власти в причастности к незаконной вырубке лесов в регионе, а Владислава Мангера в покрытии этого нелегального бизнеса. Активистка называла его организатором херсонского "антимайдана".



КАК РАЗВОРАЧИВАЛИСЬ ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ВОКРУГ ДЕЛА О СМЕРТИ ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК: