Дело Гандзюк: подозреваемому Левину на суде стало плохо, заседание временно остановили

Подозреваемому в организации нападения на Екатерину Гандзюк Алексею Левину (Москаленко) стало плохо во время заседания суда. Однако после небольшого перерыва рассмотрение дела продолжили.

Левин попросил суд сделать 10-минутный перерыв для проветривания помещения. Об этом сообщает "Громадське".

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Заседание проходило в закрытом режиме. Из-за риска распространения коронавируса на нем были только заинтересованные стороны.

Адвокат Левина на суде заявил, что его подзащитного не проверяли на наличие коронавируса. Ведь он приехал из Болгарии, где введено чрезвычайное положение.

Защитник попросил предоставить другой зал для заседания, в котором будет большая дистанция между людьми. В имеющихся условиях есть опасность заражения.

Кроме того, подозреваемый Владислав Мангер и четверо его защитников просили отложить заседание. Объяснили это тем, что один из адвокатов не успел приехать на заседание. Судья не удовлетворила эту просьбу.

Ранее следствие приостанавливало расследование в отношении Мангера и Левина, потому что продолжался розыск самого Левина.

Важно! Левина нашли и задержали в Болгарии 22 марта. Это стало возможным благодаря современным технологиям и продуманной спецоперации.

Что известно о причастности Левина к убийству Гандзюк

Левин работал помощником депутата облсовета Николая Ставицкого, а также советником председателя облсовета Владислава Мангера;

на Херсонщине был криминальным авторитетом;

территорию Украины покинул вскоре после нападения на Гандзюк в 2018 году;

после этого Левина объявили в международный розыск;

журналистам удалось получить видео, на котором Левин рассказывал, что якобы заместитель председателя Херсонской ОГА Рищук просил его "как-то наказать Екатерину Гандзюк";

Сам подозреваемый настаивает, что не причастен к убийству Гандзюк. В то же время не отрицает встреч с другими фигурантами дела – Игорем Павловским и Сергеем Торбиным.

Что известно об убийстве Екатерины Гандзюк?

31 июля 2018 года неизвестные напали на общественную активистку и советника мэра Херсона Екатерину Гандзюк. Ее облили серной кислотой. Женщина получила 30% ожогов тела и попала в больницу. Медики несколько месяцев спасали Гандзюк, провели ряд операций, однако 4 ноября 2018 года активистка скончалась в больнице.