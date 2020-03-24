20:30
24 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ 2020

      Дело Гандзюк: подозреваемому Левину на суде стало плохо, заседание временно остановили

      - Читати новину українською

      Подозреваемому в организации нападения на Екатерину Гандзюк Алексею Левину (Москаленко) стало плохо во время заседания суда. Однако после небольшого перерыва рассмотрение дела продолжили.

      Левин попросил суд сделать 10-минутный перерыв для проветривания помещения. Об этом сообщает "Громадське".

      Читайте также Скандальная группа "Коломойский – Аваков": почему на самом деле избавились от Рябошапки

      Заседание проходило в закрытом режиме. Из-за риска распространения коронавируса на нем были только заинтересованные стороны.

      Адвокат Левина на суде заявил, что его подзащитного не проверяли на наличие коронавируса. Ведь он приехал из Болгарии, где введено чрезвычайное положение.

      Защитник попросил предоставить другой зал для заседания, в котором будет большая дистанция между людьми. В имеющихся условиях есть опасность заражения.

      Кроме того, подозреваемый Владислав Мангер и четверо его защитников просили отложить заседание. Объяснили это тем, что один из адвокатов не успел приехать на заседание. Судья не удовлетворила эту просьбу.

      Ранее следствие приостанавливало расследование в отношении Мангера и Левина, потому что продолжался розыск самого Левина.

      Важно! Левина нашли и задержали в Болгарии 22 марта. Это стало возможным благодаря современным технологиям и продуманной спецоперации.

      Что известно о причастности Левина к убийству Гандзюк

      • Левин работал помощником депутата облсовета Николая Ставицкого, а также советником председателя облсовета Владислава Мангера;
      • на Херсонщине был криминальным авторитетом;
      • территорию Украины покинул вскоре после нападения на Гандзюк в 2018 году;
      • после этого Левина объявили в международный розыск;
      • журналистам удалось получить видео, на котором Левин рассказывал, что якобы заместитель председателя Херсонской ОГА Рищук просил его "как-то наказать Екатерину Гандзюк";
      • Сам подозреваемый настаивает, что не причастен к убийству Гандзюк. В то же время не отрицает встреч с другими фигурантами дела – Игорем Павловским и Сергеем Торбиным.

      Что известно об убийстве Екатерины Гандзюк?
      31 июля 2018 года неизвестные напали на общественную активистку и советника мэра Херсона Екатерину Гандзюк. Ее облили серной кислотой. Женщина получила 30% ожогов тела и попала в больницу. Медики несколько месяцев спасали Гандзюк, провели ряд операций, однако 4 ноября 2018 года активистка скончалась в больнице.

      Распространение коронавируса в мире: карта онлайн
      сегодня
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Владислав Мангер Коронавирус в Украине Судьи Новости Киева Дело Екатерины Гандзюк
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 20:06 Новости коронавируса 24 марта: в Украине 100 случаев, на карантине 20% населения мира
      Соломія Ніколайчук
      сегодня , 20:02 Коронавирус и квоты: в Верховной Раде снова подняли языковой вопрос
      Ярослав Голобородько
      22 марта , 19:16 Мировой кризис в 2020 году и быстрое восстановление: что прогнозируют экономисты банков США
      Тетяна Панасюк
      сегодня , 11:59 Легендарная Патти Смит впервые выступит в Киеве
      Ліза Астахова
      сегодня , 19:29 Почему Украина сознательно отказывается от европейских норм дорожного движения
      Андрій Дронь
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук