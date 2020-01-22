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      Дело Хизб ут-Тахрир: крымский политзаключенный Ваитов вышел на свободу после 5 лет тюрьмы

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      Рустам Ваитов вышел на свободу / Крымская солидарность

      Крымский политзаключенный Рустам Ваитов освобожден из тюрьмы в связи с окончанием срока отбывания приговора в колонии российского города Курган. Он был незаконно задержан и осужден по так называемому делу Хизб ут-Тахрир.

      Встречать Ваитова, кроме его адвоката и брата, отправились представители дипломатической миссии из Украины. Об этом сообщил его адвокат Эдем Семедляев, информирует "Крымская солидарность" в фейсбуке.

      Знайте больше: Крымские пленные, которых продолжает незаконно удерживать Россия: поименный список

      Отметим, что Рустема Ваитова, Руслана Зейтулаева, Юрия Примова, Ферата Сайфулаева незаконно задержало ФСБ в селе Орлиное, что под Севастополем в январе и апреле 2015 года. Зейтулаеву инкриминировали организацию деятельности террористической организации, а другим – участие в ней.

      В сентябре 2016 года Северо-Кавказский окружной суд Ростова-на-Дону приговорил Примова, Ваитова, Сайфуллаева к пяти годам колонии общего режима. Зейтулаеву дали семь лет, но потом пересмотрели приговор и приговорили к 15 годам колонии строгого режима.

      Что известно о "ялтинской группе Хизб ут-Тахрир"?
      Хизб ут-Тахрир – международная исламская политическая партия, которая действует на территории украинского Крыма и видит своей миссией объединение всех мусульманских стран.

      Деятельность организации разрешена в Украине, но в России ее членов преследуют, а саму партию считают "террористической организацией". Впрочем международное право запрещает вводить на оккупированной территории законодательство государства-оккупанта.

      По меньшей мере 65 человек, в основном крымских татар, находящихся в российских тюрьмах, обвиняют в терроризме. После оккупации Россией Крыма начались массовые задержания членов этой организации.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости России Новости политики Новости Украины Крымские татары Новости Крыма Украинцы в плену РФ Обмен пленными Аннексия Крыма
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