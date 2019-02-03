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      Дело Эмилиано Сала: спасателям на дне Ла-Манша удалось обнаружить фрагменты пропавшего самолета

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      Спасатели нашли обломки самолета, на котором летел Эмилиано Сала
      Спасатели нашли обломки самолета, на котором летел Эмилиано Сала / Getty Images

      Поисковой операции удалось обнаружить обломки самолета, на котором из французского Нанта в валлийский Кардифф летел аргентинский футболист Эмилиано Сала.

      Поисковое судно нашло фрагменты самолета на дне Ла-Манша утром 3 февраля, пишут британские СМИ.

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      Поисковая операция успешно идентифицировала найденные части, как принадлежащие модели PA 46-310P Malibu. Именно на ней летели футболист и пилот Дэвид Ибботсон.

      О находке уже сообщили как семье Сала, так и Ибботсона. Сейчас находка находится под наблюдением отделения расследования авиационных происшествий (AAIB). Ведомство в понедельник, 4 февраля, должно сделать официальное заявление.

      Обломки пропавшего самолета удалось найти Дэвиду Мернсу, который проводил частные поиски на площади в 10 квадратных километров на своем судне марки FPV MORVEN. После этого он отправил фрагменты на корабль GEO OCEAN III, где их идентифицировали с помощью радиоуправляемых аппаратов. Об этом мужчина сообщил в своем Twitter.

      Это уже не впервые, когда спасатели находят части пропавшего самолета. В частности, 30 января им удалось обнаружить подушки от сидений на побережье полуострова Котантен неподалеку от Серенвилля (Франция).

      Что случилось с Эмилиано Сала?
      Вечером 21 января над Ла-Маншем исчез самолет с аргентинским футболистом Эмилиано Сала. Он направлялся из Нанта в Кардифф, где подписал рекордный контракт с местной командой. Известно, что перед исчезновением пилот самолета просил экстренную посадку.
      23 января спасатели отметились первыми находками – им удалось обнаружить обломки металла вблизи места возможной катастрофы, однако никаких следов людей не было.
      24 января полиция официально прекратила операцию по поискам пропавшего самолета, на борту которого находился Эмилиано Сала.
      Вполне вероятно, что Сала и Ибботсон так и не выжили, правда в полиции назвали условия, при которых они могли остаться живыми.

      КАК РАЗВОРАЧИВАЛИСЬ СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ САМОЛЕТА С ФУТБОЛИСТОМ ЭМИЛИАНО САЛА:

       
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      Теги: Футбол Новости Франции Аргентина Пропал Эмилиано Сала Спорт Великобритания
      Источник: 24 Канал
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