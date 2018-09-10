Дело Луценко об уничтожение оборонки Украины: всплыло имя второго подозреваемого нардепа

Дело об уничтожении оборонной промышленности Украины, анонсированное генеральным прокурором Украины Юрием Луценко может быть возбуждено против главы комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны Сергея Пашинского.

Такое заявление на своей странице в Facebook сделал журналист Василий Крутчак. Он считает, что именно с депутата от "Народного фронта" готовится снятие неприкосновенности.

"В ближайшие дни буду публиковать материалы про Пашинского. Может, Юрий Витальевич, вам они понадобятся", – написал Крутчак.

Напомним, в субботу, 8 сентября генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о том, что в ближайшее время внесет в Верховную Раду прошение на снятие неприкосновенности с депутата, причастного к "уничтожению части оборонной промышленности страны". При этом имени народного депутат Луценко не назвал.

Согласно информации, которая появилась в СМИ, нардеп, причастен к присвоению предприятий в Днепре, которые находились в государственной собственности, это, скорее всего, представитель "Оппозиционного блока" Дмитрий Колесников.