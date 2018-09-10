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Дело Луценко об уничтожение оборонки Украины: всплыло имя второго подозреваемого нардепа

267 Читати новину українською
Юрий Луценко
Юрий Луценко

Дело об уничтожении оборонной промышленности Украины, анонсированное генеральным прокурором Украины Юрием Луценко может быть возбуждено против главы комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны Сергея Пашинского.

Такое заявление на своей странице в Facebook сделал журналист Василий Крутчак. Он считает, что именно с депутата от "Народного фронта" готовится снятие неприкосновенности.

"В ближайшие дни буду публиковать материалы про Пашинского. Может, Юрий Витальевич, вам они понадобятся", – написал Крутчак.

Напомним, в субботу, 8 сентября генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о том, что в ближайшее время внесет в Верховную Раду прошение на снятие неприкосновенности с депутата, причастного к "уничтожению части оборонной промышленности страны". При этом имени народного депутат Луценко не назвал.

Согласно информации, которая появилась в СМИ, нардеп, причастен к присвоению предприятий в Днепре, которые находились в государственной собственности, это, скорее всего, представитель "Оппозиционного блока" Дмитрий Колесников.

Теги: Новости Украины Новости политики Сергей Пашинский Укроборонпром Верховная Рада Юрий Луценко
Источник: 24 Канал
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