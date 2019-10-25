Дело Майдана: экс-руководителю СБУ суд разрешил покидать пределы Киевщины и не носить браслет

Шевченковский райсуд Киева отпустил под личное обязательство бывшего главу Службы Безопасности в Киеве и Киевской области Александра Щеголева. Его задержали в 2015 году, а подозревают его в убийствах активистов во время Революции Достоинства 2014 года.

О решении Шевченковского райсуда Киева сообщила Адвокатская совещательная группа.

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Заметим, что Щеголеву изменили меру пресечения – до этого он находился под круглосуточным домашним арестом и вынужден был носить электронный браслет.

По словам прокурора Александра Супруна, требовала изменить меру пресечения защита Щеголева, а такой шаг они объяснили тем, что Щеголеву якобы необходимо выехать за пределы Украины, чтобы полечиться.

Таким образом, Щеголеву теперь разрешено покидать пределы Киевской области без разрешения суда или прокурора, и теперь он не будет носить электронные средства контроля.

Однако Щеголев должен:

– прибывать в суд по его первому требованию,

– сообщать суду и прокурору об изменении своего места жительства,

– воздерживаться от общения по делу с потерпевшими, свидетелями и экспертами,

– сдать на хранение в соответствующие госорганы свой паспорт для выезда за границу, а также другие документы, которые дают право на выезд из Украины и въезд сюда.

Все эти обязанности будут к нему по меньшей мере в течение следующих 60 суток, то есть до 23 декабря 2019 года включительно.

Контроль за выполнением постановления суда возложен на прокуроров. Кроме того, это постановление обжалованию не подлежит, вступает в силу с момента его оглашения и подлежит немедленному исполнению.

Заметим, что суд уже не впервые меняет меру пресечения Щеголеву. В частности, в конце июня текущего года его выпустили под круглосуточный домашний арест, а до этого он находился под стражей.

Что известно об Александре Щеголеве?

Это бывший начальник главного управления СБУ в городе Киеве и Киевской области. На эту должность его в апреле 2013 года назначил беглый президент Виктор Янукович. До этого Щеголев был первым заместителем начальника главного управления СБУ в Донецкой области.



Щоголева суд взял под стражу 20 августа. Экс-руководителя СБУ подозревают в организации и осуществлении силового штурма протестующих на Майдане путем проведения антитеррористической операции, в частности его силовой фазы в Доме профсоюзов.

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