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Дело Манафорта – крайне токсичный фактор в отношениях Украины и Белого дома, – эксперт

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Дело Манафорта становится токсичным для украинской власти
Дело Манафорта становится токсичным для украинской власти / Diasporanews

Суд над экс-главой избирательного штаба Трампа Полом Манафортом по уголовному делу в США бросил тень и на его украинских политических союзников. Однако власть Украины откажется привлекать к ответственности кого-либо из должностных лиц, которые сотрудничали с американским лоббистом, поскольку боится прогневить главу Белого дома.

Об этом в комментарии для Politico отметила Алена Гетьманчук, директор аналитического Центра "Новая Европа".

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По ее словам, украинская власть "боится потерять поддержку Трампа или спровоцировать лишний конфликт с администрацией США". Манафорт был близок к действующему президенту США, и, возможно, Трамп до сих пор испытывает к нему определенное сочувствие, добавила аналитик.

Во время процесса над лоббистом и политтехнологом стало известно, что экс-президент Украины Виктор Янукович и его партия перевели Манафорту более 60 миллионов долларов через запутанную сеть офшорных компаний-прокладок. Также выяснилось, что одна из компаний Манафорта недолгое время работала на первый избирательный штаб Порошенко, который потенциально связывает нынешнего лидера страны с действиями Манафорта, замечает издание.

По мнению украинских активистов-антикоррупционеров, новая информация в деле Манафорта, не станет толчком к новым уголовным делам в Украине относительно должностных лиц и олигархов, которые с ним сотрудничали. Следует учесть влиятельность украинских олигархов, и тот факт, что по этому вопросу еще не был признан виновным ни один политик или высокопоставленный чиновник в Украине.

"Проамериканское правительство Украины зависит от Вашингтона как от источника дипломатической, финансовой и военной поддержки в борьбе с российской агрессией на Донбассе. Сейчас Порошенко удалось наладить отношения с США, но существуют опасения, что они могут снова испортиться", – поясняет автор статьи Дэвид Стерн.

В отношениях между Белым домом и Украиной ситуация нестабильная, и Киев постарается избегать всех факторов, которые могут ослабить его позицию,
– прокомментировала Гетьманчук.

По ее словам, дело Манафорта в этом контексте – "крайне токсичный" фактор.

Издание акцентирует внимание на том, что в трех уголовных делах, которые сейчас ведет Генпрокуратура Украины, Манафорт имеет статус "лица под подозрением", но его ни в чем не обвиняют. Минюст США оставил без ответа большую часть просьб Украины помочь с допросом Манафорта и других свидетелей.

Накануне президентских выборов в Украине реформаторы все же потребуют, чтобы Порошенко провел расследование, а критики напомнят о его давних связях с Манафортом, уверен журналист.

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Напомним, суд над скандальным политтехнологом Полом Манафортом продолжается с конца июля. В его деле 18 пунктов обвинений: речь идет о финансовых махинациях, уклонении от уплаты налогов и отмывании средств.

Кто такой Пол Манафорт?
Американский юрист, лоббист и политический консультант. Был советником Виктора Януковича и занимал пост руководителя избирательного штаба Дональда Трампа. Сейчас находится под следствием нескольких федеральных агентств. Манафорт является центральной фигурой в расследовании относительно возможных незаконных связей избирательного штаба Трампа с российским руководством.

Теги: Новости Украины Новости США Новости политики Дональд Трамп Петр Порошенко Расследования Пол Манафорт
Источник: 24 Канал
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