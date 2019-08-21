Дело на 50 тысяч долларов: кто и почему заказал убийство матери и дочери под Киевом

Пропавших под Киевом 53-летнюю Надежду Головач и ее 31-летнюю дочь Юлию Зайкову должны были убить по заказу. На самом деле – обе женщины живы, а полиция провела спецоперацию их "убийства" для задержания подозреваемых в преступлении.

Надежда Головач с дочерью Юлией пропали 17 августа по дороге из Броваров, где проживали, в Киев. Неподалеку от столицы в лесу нашли автомобиль Toyota, в котором были документы женщин, пишет пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

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Впоследствии правоохранители сообщили, что обеих женщин якобы убили. Главным заказчиком преступления был бывший муж Надежды Головач. Преступление он спланировал в сговоре с новой женой.

Заказал и проплатил убийство потерпевшей и ее дочери, воспользовавшись для этого услугами ранее судимого за умышленные убийства. Жизни двух человек заказчики оценили в 50 тысяч долларов,

– рассказала Сарган.

Известно, что бывшие супруги после развода судились за имущество. В частности, у них был совместный бизнес в Броварах – развлекательный комплекс, куда входят сауны, мотель, автомойка и ресторан. Юлия Зайкова, дочь Надежды от первого брака, также была его совладелицей.

Следовательно, правоохранителям удалось провести успешную спецоперацию – раскрыть дело и задержать всех четверых подозреваемых в организации и исполнении заказного убийства. Теперь суд должен избрать им меру пресечения.

Задержание заказчиков убийства Надежды Головач и ее дочери Юлии: видео содержит нецензурную лексику (18+)