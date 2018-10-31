Дело о нападении на ромов под Львовом дошло до суда

Дело нападения на ромов вблизи Львова наконец оказалась в суде. На скамье подсудимых – четверо несовершеннолетних. Молодых людей обвиняют в хулиганстве, впрочем защитники ромов настаивают, что к делу следует добавить и межнациональную рознь.

Заседание провели в закрытом режиме из-за того, что подсудимые – несовершеннолетние.

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У двух подозреваемых как раз закончился ночной домашний арест. Поэтому прокуроры продлить им меру пресечения. С этим категорически не согласны защитники ромов. Они говорят, что расследовать дело только по статье хулиганство недостаточно. Ведь здесь был еще и межнациональный подгрунт.

Мы имеем только обвинения по хулиганству. То есть обычное хулиганство. Следствие не учитывает то, что это было преступление, совершенное по мотивам нетерпимости,

– сказал защитник ромов Дмитрий Швец.

"Мы не признаем указанное предъявленое обвинение. Почему? Потому что мы никаких активных действий не совершали. И никаких средств запрещенных не имели и их не применяли", – заявил адвокат подозреваемого Андрей Федечка.

Узнать мнение самих подозреваемых и их родственников журналистам не удается. Суд продолжил ночной домашний арест для двух подсудимых. И сразу после заседания они молча уходят из зала суда.

Напомним, в субботу вечером, 23 июня, в лесном массиве на окраине Львова группа неизвестных лиц в масках напала на лагерь, в котором проживают граждане ромской национальности. В результате инцидента 1 человек погиб, еще троих – среди них и 10-летний мальчик – злоумышленники ранили ножом. Тогда задержали восьмерых подозреваемых, семь из которых – несовершеннолетние. Все они – представители незарегистрированной ультраправой организации "Трезвая и злая молодежь". За содеянное молодым людям грозит до 15 лет или пожизненное заключение.