Дело не для трусов: российские режиссеры снимают фильмы про узников, за которых голодает Сенцов

Российские режиссеры сняли 37 фильмов о тех, за чье освобождение из тюрем РФ, голодает украинский режиссер Олег Сенцов. Правда, в реальной жизни пленников вдвое больше. А делать о них кино в России – дело не для пугливых.

Блокбастером Александра Миты "Экипаж" когда-то восхищались миллионы советских зрителей, а в современной России его сын Евгений Мита снимает совсем другое кино.

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"Это не просто ролики в поддержку заключенного, это ролики на поддержку человека, находящегося в критическом состоянии. Человек, поставивший на карту свою жизнь. Я считаю, что Олег должен жить и должен вернуться в Украину," – заявил Мита.

Его двухминутный фильм стал одним из первых в "Списке Сенцова". Организатор и вдохновитель этого проекта Таисия Круговых, стремилась рассказать правду о тех, ради кого Олег начал голодовку.

Проект "Список Сенцова" появился в тот момент, когда Олег начал голодовку и попросил освободить из российских тюрем украинцев. Мы собрались с людьми, которые хотели бы как-то помочь Олегу Сенцову. И Евгений Мита предложил название, которое отсылает к "Списку Шиндлера",

– рассказала режиссер.

К сожалению, привлечь к проекту других известных режиссеров пока не удалось. Люди с именем говорить в голос об украинских делах боятся. В отличие, от молодых и независимых.

"Для меня это точно не политический акт. Если сравнивать политический или художественный, то да, художественный. Но на самом деле человеческий, ибо нужно поддержать человека. В современном мире для человека важен человек", – отметил режиссер Никас Котич.

Для Никаса был важен не отчет ФСБ об аресте очередного украинского диверсанта-террориста, а правда. Крымчанина Алексея Стогния обвинили в незаконном хранении оружия и задержали в день рождения дочери. И это легло в основу фильма.

Серафима Труевцева, изучая досье Валентина Выговского, которого российская пропаганда сделала шпионом, обратила внимание на письма к матери.

Человек описывает свою душевную смерть и не боится писать об этом матери. Это означает, что он уже доведен до какого-то отчаяния, – рассказала режиссер Труевцева

Единственная игровая работа в проекте была посвящена Андрею Коломийцу – украинцу, который искренне поддерживал Майдан, полюбил русскую и переехал к ней в Кабардино-Балкарию. Там его и задержали, якобы за хранение марихуаны.

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Авторы проекта сняли уже 37 коротких фильмов – отдельных историй политзаключенных. Олег Сенцов требует освобождения всех украинских политзаключенных, сейчас их более 70. Поэтому работа у режиссеров есть и, к сожалению, ее может стать еще больше.

Автор: Игорь Матюпатенко