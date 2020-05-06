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      Дело о коррупции в Укроборонпроме: одному из "мальчиков" избрали меру пресечения

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      Коррупция в Укроборонпроме: новости по делу
      Коррупция в Укроборонпроме: новости по делу / Коллаж 24 канала

      Высший антикоррупционный суд рассмотрел меру пресечения одному из участников преступной схемы по громкому делу о коррупции в Укроборонпроме. Подозреваемого не будут держать под стражей, он только обязан внести залог – 5 миллионов 255 тысяч гривен.

      О мере пресечения фигуранту дела о коррупции в Укроборонпроме рассказали на странице Специализированной антикоррупционной прокуратуры в фейсбуке.

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      В сообщении говорится, что 5 мая 2020 года ВАКС "избрал меру пресечения одному из организаторов преступной схемы умышленного уклонения от уплаты налогов на сумму 49,342 миллиона гривен и легализации этих средств при поставке комплектующих к военной технике".

      Прокуроры требовали содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 23 миллиона гривен, но суд назначил только залог – 5 миллионов 255 тысяч гривен – без содержания под стражей. При этом ряд стандартных ограничений все же будут действовать:

      • Подозреваемый должен прибывать к детективу, прокурору и суд по первому вызову;
      • Сообщать детективу, прокурору или суд об изменении своего места жительства или работы;
      • Не отлучаться из Киева без разрешения следователя, прокурора или суда;
      • Воздерживаться от общения с другим подозреваемым и свидетелями по делу;
      • Сдать паспорт для выезда за границу;
      • Носить электронное средство контроля.

      Будет действовать мера пресечения до 3 июня 2020 года.

      Заметим, в сообщении САП фамилия подозреваемого не указана. По данным СМИ, это Виталий Жуков, партнер основателя предприятия "Оптимумспецдеталь" Андрея Рогозы.

      Оба они были фигурантами журналистского расследования Bihus.info о хищениях в ГК "Укроборонпром". Подробнее о деле читайте по этой ссылке.

      Об "Оптимумспецдетали" и "мальчиках": коротко

      • В феврале – марте 2019 года программа журналистских расследований "Наши деньги" рассказала о том, что некоторые работники СБУ, военной прокуратуры, ДФС и НАБУ помогали основателю ООО "Оптимумспецдеталь" Андрею Рогозе закрывать дела и решать проблемные вопросы.
      • Главных фигурантов журналисты называли "мальчиками": это владелец ООО "Оптимумспецдеталь" Андрей Рогоза, его партнер Виталий Жуков и сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь.
      • После публикации программ в обществе разгорелся громкий скандал, который, среди прочих факторов, ударил и по рейтингу действующего в то время президента Петра Порошенко, хотя тот и уволил Гладковского с СНБО.
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Расследования Криминальные новости Антикоррупционный суд САП Коррупционные схемы в Укроборонпроме Коррупция Новости Украины
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