Дело о коррупции в Укроборонпроме: одному из "мальчиков" избрали меру пресечения
Высший антикоррупционный суд рассмотрел меру пресечения одному из участников преступной схемы по громкому делу о коррупции в Укроборонпроме. Подозреваемого не будут держать под стражей, он только обязан внести залог – 5 миллионов 255 тысяч гривен.
О мере пресечения фигуранту дела о коррупции в Укроборонпроме рассказали на странице Специализированной антикоррупционной прокуратуры в фейсбуке.
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В сообщении говорится, что 5 мая 2020 года ВАКС "избрал меру пресечения одному из организаторов преступной схемы умышленного уклонения от уплаты налогов на сумму 49,342 миллиона гривен и легализации этих средств при поставке комплектующих к военной технике".
Прокуроры требовали содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 23 миллиона гривен, но суд назначил только залог – 5 миллионов 255 тысяч гривен – без содержания под стражей. При этом ряд стандартных ограничений все же будут действовать:
- Подозреваемый должен прибывать к детективу, прокурору и суд по первому вызову;
- Сообщать детективу, прокурору или суд об изменении своего места жительства или работы;
- Не отлучаться из Киева без разрешения следователя, прокурора или суда;
- Воздерживаться от общения с другим подозреваемым и свидетелями по делу;
- Сдать паспорт для выезда за границу;
- Носить электронное средство контроля.
Будет действовать мера пресечения до 3 июня 2020 года.
Заметим, в сообщении САП фамилия подозреваемого не указана. По данным СМИ, это Виталий Жуков, партнер основателя предприятия "Оптимумспецдеталь" Андрея Рогозы.
Оба они были фигурантами журналистского расследования Bihus.info о хищениях в ГК "Укроборонпром". Подробнее о деле читайте по этой ссылке.
Об "Оптимумспецдетали" и "мальчиках": коротко
- В феврале – марте 2019 года программа журналистских расследований "Наши деньги" рассказала о том, что некоторые работники СБУ, военной прокуратуры, ДФС и НАБУ помогали основателю ООО "Оптимумспецдеталь" Андрею Рогозе закрывать дела и решать проблемные вопросы.
- Главных фигурантов журналисты называли "мальчиками": это владелец ООО "Оптимумспецдеталь" Андрей Рогоза, его партнер Виталий Жуков и сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь.
- После публикации программ в обществе разгорелся громкий скандал, который, среди прочих факторов, ударил и по рейтингу действующего в то время президента Петра Порошенко, хотя тот и уволил Гладковского с СНБО.