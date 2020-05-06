Дело о коррупции в Укроборонпроме: одному из "мальчиков" избрали меру пресечения

Высший антикоррупционный суд рассмотрел меру пресечения одному из участников преступной схемы по громкому делу о коррупции в Укроборонпроме. Подозреваемого не будут держать под стражей, он только обязан внести залог – 5 миллионов 255 тысяч гривен.

О мере пресечения фигуранту дела о коррупции в Укроборонпроме рассказали на странице Специализированной антикоррупционной прокуратуры в фейсбуке .

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В сообщении говорится, что 5 мая 2020 года ВАКС "избрал меру пресечения одному из организаторов преступной схемы умышленного уклонения от уплаты налогов на сумму 49,342 миллиона гривен и легализации этих средств при поставке комплектующих к военной технике".

Прокуроры требовали содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 23 миллиона гривен , но суд назначил только залог – 5 миллионов 255 тысяч гривен – без содержания под стражей. При этом ряд стандартных ограничений все же будут действовать:

Подозреваемый должен прибывать к детективу, прокурору и суд по первому вызову;

Сообщать детективу, прокурору или суд об изменении своего места жительства или работы;

Не отлучаться из Киева без разрешения следователя, прокурора или суда;

Воздерживаться от общения с другим подозреваемым и свидетелями по делу;

Сдать паспорт для выезда за границу;

Носить электронное средство контроля.

Будет действовать мера пресечения до 3 июня 2020 года.

Заметим, в сообщении САП фамилия подозреваемого не указана. По данным СМИ, это Виталий Жуков , партнер основателя предприятия "Оптимумспецдеталь" Андрея Рогозы.



Оба они были фигурантами журналистского расследования Bihus.info о хищениях в ГК "Укроборонпром". Подробнее о деле читайте по этой ссылке.