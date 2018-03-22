12:19
22 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-1°C
0°C -11°C
  • пятница
    1°C -13°C
  • суббота
    1°C -15°C
  • воскресенье
    2°C -8°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 RYANAIR
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля.
Вєсті Кремля
00:02, сегодня
Вести.UA. Бандиты в Верховной Раде. Сюрприз Каддафи для Тимошенко
Вєсті.UA
20:51, 21 марта
Как одесситы мечтали о мэрии будущего, а получили мэра под подозрением.
ЦРУ
09:38, 21 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Все. Колхозы: агробизнес по-советски
Згадати все
21:29, 19 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 RYANAIR

Дело об избиении журналистов зятем заместителя министра МВД вернули в суд

170 Читати новину українською
Избиение журналистов программы
Избиение журналистов программы "Наши деньги" / 24 Канал

21 марта Апелляционный суд Киевской области отменил постановление о закрытии дела относительно препятствования журналистской деятельности, грабежа и избиения журналистов программы "Наши деньги". Дело вернули на рассмотрение Киево-Святошинского суда.

В ходе судебного заседания судья Юрий Слива расспрашивал прокурора Киевской области о результатах расследования производства по подделке подписи на постановлении о прекращении дела. Прокурор не смог ответить, какие следственные действия проведены за год расследования подделки документа.

Читайте также: Деньги на ветер: как финансируются и на что тратят политические партии

Напомним, три года назад, во время съемок поместья семьи заместителя министра МВД Сергея Чоботаря в Лесниках на тележурналистов "Наши деньги" напал зять Чеботаря Олег Полищук. Нападение зафиксировано на видео. Позже Олег Полищук с группой молодых людей избил оператора и похитил камеру. По факту нападения на журналистов возбуждено уголовное производство по двум статьям: ст.186 ч.2 ( "Грабеж, соединенный с насилием") и ст.171 ч.1 ( "Умышленное препятствование законной профессиональной деятельности журналистов").

Досудебное расследование этого дела длилось два года. В 2016 году следователь Ирпенского отдела полиции Нацполиции Сергей Захарченко вынес постановление о закрытии дела из-за отсутствия состава преступления в действиях зятя Чеботаря. Но потерпевшим – журналистам "Наших денег" постановление о закрытии полиция не прислала. Позже, выяснилось, что следователь Захарченко не закрывал дело и ничего не подписывал. Такие письменные объяснения он дал в ходе служебного расследования Главного управления Национальной полиции в Киевской области. По факту подделки его подписи на постановлении о закрытии дела 30 января 2017 года открыто еще одно уголовное производство (№42017111200000043).

В феврале 2017-го дело об избиении журналистов передано в суд. У судьи дело рассматривали еще почти год. Но 7 февраля 2018-го Киево-Святошинский районный суд закрыл ее на основании копии постановления, которое следователь Сергей Захарченко, согласно материалам служебного расследования, не подписывал. В зале суда Захарченко изменил показания и вопреки всем своим предыдущим письменным объяснением заявил, что таки подписал постановление о закрытии дела еще в 2016 году. На все дополнительные вопросы (процессуальные действия по внесению постановления в реестр и т.д.) Захарченко ответил: "Не помню". Следовательно, суд закрыл дело на основании копии постановления.

Теги: Новости Украины Расследования Новости политики журналисты Министерство внутренних дел
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Парасюк отказался проходить через металлоискатель и силой прорвался в Верховную Раду: видео
сегодня, 11:57 Парасюк отказался проходить через металлоискатель и силой прорвался в Верховную Раду: видео
321
Назар Холодницкий подтвердил, что нашел у себя в кабинете
сегодня, 11:46 Назар Холодницкий подтвердил, что нашел у себя в кабинете "жучок"
69
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук