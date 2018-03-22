Дело об избиении журналистов зятем заместителя министра МВД вернули в суд

21 марта Апелляционный суд Киевской области отменил постановление о закрытии дела относительно препятствования журналистской деятельности, грабежа и избиения журналистов программы "Наши деньги". Дело вернули на рассмотрение Киево-Святошинского суда.

В ходе судебного заседания судья Юрий Слива расспрашивал прокурора Киевской области о результатах расследования производства по подделке подписи на постановлении о прекращении дела. Прокурор не смог ответить, какие следственные действия проведены за год расследования подделки документа.

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Напомним, три года назад, во время съемок поместья семьи заместителя министра МВД Сергея Чоботаря в Лесниках на тележурналистов "Наши деньги" напал зять Чеботаря Олег Полищук. Нападение зафиксировано на видео. Позже Олег Полищук с группой молодых людей избил оператора и похитил камеру. По факту нападения на журналистов возбуждено уголовное производство по двум статьям: ст.186 ч.2 ( "Грабеж, соединенный с насилием") и ст.171 ч.1 ( "Умышленное препятствование законной профессиональной деятельности журналистов").

Досудебное расследование этого дела длилось два года. В 2016 году следователь Ирпенского отдела полиции Нацполиции Сергей Захарченко вынес постановление о закрытии дела из-за отсутствия состава преступления в действиях зятя Чеботаря. Но потерпевшим – журналистам "Наших денег" постановление о закрытии полиция не прислала. Позже, выяснилось, что следователь Захарченко не закрывал дело и ничего не подписывал. Такие письменные объяснения он дал в ходе служебного расследования Главного управления Национальной полиции в Киевской области. По факту подделки его подписи на постановлении о закрытии дела 30 января 2017 года открыто еще одно уголовное производство (№42017111200000043).

В феврале 2017-го дело об избиении журналистов передано в суд. У судьи дело рассматривали еще почти год. Но 7 февраля 2018-го Киево-Святошинский районный суд закрыл ее на основании копии постановления, которое следователь Сергей Захарченко, согласно материалам служебного расследования, не подписывал. В зале суда Захарченко изменил показания и вопреки всем своим предыдущим письменным объяснением заявил, что таки подписал постановление о закрытии дела еще в 2016 году. На все дополнительные вопросы (процессуальные действия по внесению постановления в реестр и т.д.) Захарченко ответил: "Не помню". Следовательно, суд закрыл дело на основании копии постановления.