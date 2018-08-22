Дело об убийстве "Бабченко": СБУ имеет доказательство российского следа и предоставит его в суде
Служба безопасности Украины продолжает работу по установлению заказчиков в деле попытки убийства в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко. А на судебных заседаниях будут представлены доказательства российского следа в этом преступлении.
Об этом заявил глава СБУ Василий Грицак, сообщает "Интерфакс-Украина".
"Так называемое дело Бабченко уже находится в суде, Герман (подозреваемый в организации попытки убийства Бабченко) действительно подписал соглашение со следствием. Установлена вина и других лиц, причастных к этому преступлению. Я убежден, что в ближайшее время состоятся судебные слушания", – сказал Грицак.
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Он при этом отметил, что следователи СБУ продолжают принимать меры для того, чтобы установить всех причастных именно к заказу этого преступления.
Как мы и обещали, русский след, русские деньги, все в этом деле будет, и, я думаю, что вы будете иметь возможность убедиться в этом во время слушания дела в суде,
– сказал Грицак.
Напомним, вечером 29 мая появилась информация о том, что в Киеве убили российского журналиста Аркадия Бабченко, однако впоследствии выяснилось, что журналист жив.
Как разворачивались события с покушением на убийство Аркадия Бабченка?
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