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      Дело об убийстве Гандзюк: Мангер 5 раз не приходил на суд, но продолжит руководить облсоветом

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      Владислав Мангер продолжит руководить облсоветом
      Владислав Мангер продолжит руководить облсоветом / Громадське

      Отстранение от должности председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера Шевченковский суд Киева не продлил. Мангера подозревают в причастности к организации убийства Гандзюк, против него идет следствие, но несмотря на это он и дальше занимает высокую должность – срок его предыдущего отстранения истек еще 6 апреля.

      Какое решение в отношении Мангера принял суд

      Судья Наталья Притула Шевченковского суда Киева не продлила срок отстранения от должности председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера. Во время заседания 15 апреля она отклонила соответствующее ходатайство прокуратуры, пишет Insider.

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      Прокурор ГПУ Сергей Василенко просил продлить срок отстранения Мангера еще на 60 дней, ведь предыдущий срок истек 6 апреля. Прокуратура сообщила, что следствие еще не допросило некоторых депутатов облсовета. А Мангер, мол, может влиять на этих депутатов.

      Мангер
      Мангер 5 раз не приходил на судебные заседания по отстранению его от должности

      Адвокаты Владислава Мангера зато предоставили судье заявления депутатов Херсонского областного совета с высказанным "возмущением" по поводу действий прокуратуры и подозрений относительно Мангера.

      Что известно об убийстве Гандзюк и вероятной причастности Мангера

      31 июля в Херсоне Екатерину Гандзюк облили серной кислотой.

      4 ноября Екатерина Гандзюк умерла, причина смерти – ожоги 39% тела в результате нападения с использованием химического вещества.

      7 ноября Екатерину Гандзюк похоронили в Херсоне.

      3 декабря 2018 года генпрокурор Юрий Луценко заявил, что следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства Гандзюк.

      4 декабря 2018 года правоохранители заочно объявили Левину о подозрении в причастности к убийству Гандзюк.

      Отец Екатерины Виктор на заседании ВСК обвинил в причастности к заказу убийства его дочери
      главу Херсонского облсовета Владислава Мангера, главу херсонской ОГА Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Рищука. По его словам, все три чиновника сотрудничали с официальным подозреваемым в организации преступления Левиным.

      11 февраля главе Херсонского облсовета Мангеру объявили подозрение
      в заказе убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

      15 февраля суд избрал ему меру пресечения: арест на 17 дней с правом внесения залога в сумме 2 миллиона 497 тысяч 300 гривен. В тот же день за Мангера внесли залог. 18 февраля Мангер уже вышел на работу.

      Владиславу Мангеру стало плохо вечером 5 апреля – в день, когда на него снова надели электронный браслет. Его забрали в больницу, адвокаты сообщали, что он в реанимации. Потому Мангер не мог присутствовать в зале суда. В целом Владислав Мангер не появлялся на 5 заседаний суда по своему отстранению.

      7 апреля, через 2 дня после госпитализации, Владислав Мангер резко отреагировал на отставку Андрея Гордеева с поста главы Херсонской ОГА. На своей странице в Фейсбук в достаточно длинном сообщении он назвал действия президента "попустительством агрессивной кучке "активистов".

      12 апреля Владислав Мангер в очередной раз приступил к исполнению своих обязанностей на должности председателя Херсонского областного совета.

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      Теги: Владислав Мангер Дело Екатерины Гандзюк Новости политики Новости Украины Новости Киева Новости Херсона
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