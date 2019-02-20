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      Дело об убийстве Гандзюк: Мангер не дал обещанные показания и уклоняется от полиграфа

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      Владислав Мангер в суде
      Владислав Мангер в суде / hromadske.ua

      Подозреваемый в организации убийства Екатерины Гандзюк председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер уже дважды фактически отказался давать показания СБУ. А это свидетельствует, что он не заинтересован в установлении истины.

      Такую позицию высказала пресс-служба Службы безопасности Украины на своей странице в Facebook. И напомнила, что во время судебных заседаний ранее  Мангер неоднократно утверждал, что готов свидетельствовать. И не только относительно обвинений против себя в организации убийства Екатерины Гандзюк.

      Читайте также: Дело Гандзюк: подозреваемый Мангер может передвигаться только по Херсону

      Глава Херсонского облсовета должен был бы привести доказательства в пользу выдвинутой им версии о причастности к этому преступлению сотрудника СБУ Данила Доценко. А еще обещал пройти полиграф – так называемый "детектор лжи". Но 15 февраля во время допроса Мангер никаких показаний не дал, ссылаясь на статью 63 Конституции Украины.

      О чем говорит 63 статья Конституции?
      В тексте указано: "Лицо не несет ответственности за отказ давать показания или объяснения относительно себя, членов семьи или близких родственников, круг которых определяется законом". Проще говоря, статья закрепила правовой институт "иммунитета свидетеля".

      К тому же, как уверяют в СБУ, 20 февраля на предложение следователя дать показания Мангер повторно отказался их давать, и при этом ссылался на откровенно надуманные причины.

      Такая позиция Мангера противоречит его же заявлениям и свидетельствует о нежелании подозреваемого способствовать установлению истины. А также о сознательном уклонении от участия в исследовании с использованием полиграфа,
      – говорится в заявлении СБУ.

      Досудебное следствие призывает сторону защиты не делать голословных заявлений, а взамен соблюдать свои процессуальные обязанности.

      Коротко об убийстве Екатерины Гандзюк и как к нему может быть причастен Владислав Мангер:

      • 31 июля 2018 года в Херсоне женщину облили серной кислотой. Правоохранители задержали 6 человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них признались в причастности к нападению. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла.

      • Отец Екатерины Виктор на заседании ВСК обвинил в причастности к заказу убийства его дочери председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, главу херсонской ОГА Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Рищука.

      • Екатерина Гандзюк обвиняла областную власть в причастности к незаконной вырубке лесов в регионе, а Владислава Мангера в покрывании этого нелегального бизнеса. Активистка называла его организатором херсонского антимайдана и "ставленником криминала".

      • Официальный подозреваемый в организации преступления Алексей Левин (Москаленко), которого связывают с Мангером, Гордеевым и Рищуком, по информации следствия, находится в Доминикане. Он объявлен в розыск.

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      Теги: Новости Украины Дело Екатерины Гандзюк СБУ Владислав Мангер
      Источник: 24 канал
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