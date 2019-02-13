Дело об убийстве Гандзюк: у Мангера появились спасители, которые готовы заплатить за его волю

Шевченковский суд Киева рассматривает избрание меры пресечения председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру. Его подозревают в организации убийства Екатерины Гандзюк. За Мангера готовы внести залог 1 миллион гривен.

Соответствующее заявление о готовности внесения залога предоставили адвокаты Мангера на заседании суда 13 февраля.

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Залог 1 миллион гривен готово внести киевское адвокатское объединение "Барристерс". Трое представителей именно этого объединения защищают Мангера в суде.

К слову, Мангеру начали избирать меру пресечения 12 февраля в Шевченковском суде Киева, однако, суд объявил перерыв до 12:30 13 февраля по делу.

Что случилось с Екатериной Гандзюк?

31 июля 2018 года в Херсоне известную активистку и советника мэра облили серной кислотой. Правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них признались в причастности к нападению. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла.

Как Мангер может быть причастен к убийству Гандзюк?

• Отец Екатерины Виктор на заседании ВСК обвинил в причастности к заказу убийства его дочери председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, главу херсонской ОГА Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Рищука. По его словам, все три чиновники сотрудничали с официальным подозреваемым в организации преступления Левиным под криминальным прозвищем "Москал-младший".

* Сам Мангер заявил, что имеет отношение к Левину. Правда, журналисты выяснили, что его советник и юрист Андрей Мурашкин за неделю до нападения на Гандзюк за бесценок отдал в аренду Левину отель Oasis Beach на берегу моря Черного моря в поселке Лазурном.

* Кроме того, Гандзюк обвиняла областную власть в причастности к незаконной вырубке лесов в регионе, а Владислава Мангера в покрывании этого нелегального бизнеса. Активистка называла его организатором херсонского "антимайдана".

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