Дело Пашинского: почему депутата судят за стрельбу, а не за коррупционные сделки

Содержание под стражей на 2 месяца без права внесения залога – такой приговор вынес Печерский суд экс-главе комитета ВРУ по нацбезопасности и обороны Сергею Пашинскому. О такой мере пресечения ходатайствовали следователи ГБР. Депутата задержали по обвинению в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений Вячеславу Химикусу в 2016 году.

Почему только сейчас Сергея Пашинского судят за стрельбу многолетней давности, а не за обвинения в коррупции в оборонной сфере – в материале 24 канала.

От масштабной коррупции до стрельбы

Сергей Пашинский – бывалый политик: журналисты провели не одно расследование о громкие коррупционных сделках, к которым был причастен экс-нардеп, в том числе и в оборонке во время войны.

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Так журналисты издания "НВ" в 2018 году описали схему по закупке Житомирским бронетанковым заводом в Польше, у компании Wtorplast, списанных с вооружения разобранных советских БМП-1 1980-х годов выпуска. Делом занялось Национальное антикоррупционное бюро. В том же году Татьяна Блыстив, председатель секретариата парламентского комитета, в котором председательствовал нардеп, пожаловалась на то, что Сергей Пашинский угрожал ее убийством за отказ визировать документ, касавшийся "Укроборонпрома". В СБУ начали расследование. Хотя Пашинский впоследствии утверждал, что против Блыстив возбуждено уголовное дело за мошенничество.



Сергей Пашинский в политике уже много лет/ Фото 24 канала

Однако 7 октября Печерский суд рассматривал дело, где речь шла о совсем других событиях – 2016 года. Тогда Сергей Пашинский выстрелил из наградного оружия в ногу жителю Киевщины Вячеславу Химикусу.

Что известно о деле Химикуса против Пашинского?Пашинский утверждает – в тот день они с женой возвращались на авто домой. На неосвещенной части дороги их машина едва не врезалась в микроавтобус, стоявший посреди дороги без габаритных огней. Депутат вышел, чтобы выяснить что случилось. Между водителем микроавтобуса Вячеславом Химикусом и Сергеем Пашинским завязалась ссора. Водитель якобы ударил депутата бутылкой по голове и сбил с ног. Пашинский в ответ, лежа на земле, выстрелил ему в ногу.



По словам же Химикуса, депутат с начала ссоры начал угрожать ему пистолетом, за что и получил по голове. По версии пострадавшего, депутат не делал предупредительного выстрела в воздух, а сразу целился в Химикуса.

История этого производства долгая и интересная. Сразу после резонансного события было открыто уголовное производство. В августе 2017 года Генпрокуратура закрыла дело: в действиях Пашинского и Химикуса следователи не увидели состава уголовного правонарушения. Химикус подал жалобу в ЕСПЧ. В конце 2017 года Печерский суд Киева обязал Генпрокуратуру возобновить расследование уголовного производства по факту стрельбы.

Стрелял в человека – иди в тюрьму

7 октября Печерский суд вынес решение о взятии под стражу Сергея Пашинского до 4 декабря. По мнению следователей, эта мера была необходима из-за угрозы побега экс-депутата и высокой вероятности оказания давления на следствие. В своем заявлении Пашинский отметил отсутствие доказательств против него.

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"Не имея ни одного доказательства, ни одного дела, никаких показаний о моей причастности к "коррупции", которую так рекламировали, сегодня меня арестовали за самооборону... Известное Печерское кривосудие ликует – руководит процессом Андрей Портнов. То, что произошло сегодня в Печерском суде – откровенная фальсификация правды", – заявил Сергей Пашинский.

Генеральный секретарь Независимого антикоррупционного комитета по вопросам обороны Елена Трегуб, комментируя эту ситуацию, удивляется таким словам депутата. Ведь именно парламентская коалиция, членом которой он был несколько лет, реформировала судебную систему. Команда, в которую входил Пашинский, сделала все, чтобы судебная система осталась полностью ручной. Как следствие, депутат сам попал в жернова системы, в развитие которой вложился, находясь при власти, говорит она.

Фигура Пашинского достаточно одиозна в украинской политике: с ним связан ряд дел, касающихся как Евромайдана, так и деятельности возглавляемого им комитета по нацбезопасности и обороне. Думаю, у новой власти есть желание установить справедливость в этом вопросе и продемонстрировать принципиальность в осуществлении правосудия,

– считает политолог Олег Постернак.

Политтехнолог Тарас Загородний предполагает, что Пашинского действительно могут посадить в тюрьму на длительное время, потому что власти, мол, нужно показывать результаты.

"Брали Пашинского по делу, которое на слуху и которое было закрыто. Не понимаю по каким обстоятельствам оно было открыто", –добавляет эксперт.

Стрельба VS коррупция в оборонке



К деятельности Пашинского-депутата у расследователей возникало немало вопросов / Фото с Facebook политика

После решения Печерского суда у многих возник вопрос: почему депутата арестовали за стрельбу, а не за другие "интересные истории". Ведь фамилия Пашинского гораздо чаще упоминалось в контексте коррупционных скандалов.

Елена Тригуб объясняет это неспособностью следственных органов: чтобы доказать факт злоупотребления властью или служебным положением, необходимо иметь доказательства, желательно в виде подписей фигурантов на документах или записи разговоров или переписки. Если их нет, правоохранителям крайне трудно доказать причастность чиновника к сделке.

Предполагаю, что у СБУ есть доказательства причастности Пашинского к коррупционным сделкам с оборонкой и позже они появятся. Хотя, возможно, он осторожно и умело все это курировал, не нарушая законодательство,

– добавляет Елена Тригуб.

Расследование коррупции в оборонке особенно сложно. Украинское законодательство прописано таким образом, что можно достаточно легко заниматься коррупцией законным способом. Жизненно необходимо менять законы так, чтобы максимально уменьшить коррупционные риски на государственной службе для тех, у кого есть желание использовать свое положение в личных интересах.

Кто следующий

После неожиданного решения Печерского суда по делу Пашинского немало представителей прошлой власти начали вспоминать собственные "грехи". По большому счету, заинтересовать правоохранителей может почти любой из представителей предыдущей власти, начиная с экс-премьера Гройсмана и предыдущего президента Порошенко и заканчивая руководителями государственных предприятий. Любая мощная государственная должность всегда имела и имеет высокие коррупционные риски. Соблазн очень велик, и мало кто смог в этой системе устоять, говорят эксперты.



В обществе есть запрос на заключение Петра Порошенко / Фото 24 канала

Одно из больших ожиданий общества – привлечение к ответственности самого президента Петра Порошенко. Политолог Олег Постернак, ссылаясь на коллег по цеху, утверждает, что бывший глава государства летал недавно в Лондон не только ради поддержки Валерии Гонтаревой. А более вероятно, что встречался там с людьми американского финансиста Джорджа Сороса. Те сейчас якобы заинтересованы в раздувании скандалов в Украине, в частности против команды президента Владимира Зеленского. Кроме того и в организации акций протеста. Все это якобы происходит из-за скандала вокруг Байдена, который может похоронить главного конкурента Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в США. И в ближайшее время эту историю будут еще больше раздувать, предполагают политологи. Именно этим объясняется снижение активности по привлечению к ответственности Порошенко.

Следующим мог бы стать Порошенко. На прошлой неделе злые языки говорили, что Рябошапка должен подать представление в ВРУ на ограничение депутатской неприкосновенности Порошенко, дачу согласия на арест и открытие уголовного дела. Такого не произошло, и это о многом говорит,

– отмечает Тарас Загородний.

С другой стороны стоит учесть, что любой представитель бывшей власти заинтересован в наработке "широких корпоративных связей" с нынешними правоохранителями, чтобы иметь гарантии для себя лично и своего бизнеса.

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Как рассказывает Олег Постернак, этим и занимается Порошенко, проводя встречи, например, с олигархом Игорем Коломойским и другими бизнесменами и политиками. По мнению эксперта, то же самое делает сейчас экс-премьер Арсений Яценюк, который в последнее время активизировался. Ни один из бывших топ-чиновников не желает быть привлеченным к ответственности. Ведь даже при отсутствии состава преступления они в любом случае понесут значительные репутационные потери.

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