Дело подозреваемой в убийстве Шеремета Кузьменко: в Апелляционном суде произошла потасовка

В Киеве в Апелляционном суде возникла стычка между силовиками и сторонниками подозреваемой в убийстве Павла Шеремета Юлии Кузьменко. Причиной беспорядков стало то , что Кузьменко отказалась выходить из зала Апелляционного суда. Ранее стало известно, что суд так и не смог рассмотреть ее апелляцию.

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