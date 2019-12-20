Дело подозреваемой в убийстве Шеремета Кузьменко: в Апелляционном суде произошла потасовка
В Киеве в Апелляционном суде возникла стычка между силовиками и сторонниками подозреваемой в убийстве Павла Шеремета Юлии Кузьменко. Причиной беспорядков стало то , что Кузьменко отказалась выходить из зала Апелляционного суда. Ранее стало известно, что суд так и не смог рассмотреть ее апелляцию.
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