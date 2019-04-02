Дело полицейского, который стрелял в BMW и стал причиной смерти 17-летнего парня, снова в суде

Обвинительный акт относительно столичного полицейского Сергея Олейника в который раз начал рассматривать Голосеевский районный суд Киева. Олейник стрелял из табельного оружия во время преследования BMW в Киеве 7 февраля 2016 года, из-за чего один из пассажиров автомобиля погиб.

Об этом во вторник, 2 апреля, рассказала пресс-служба Киевской прокуратуры на своей странице в Facebook.

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Почему суд длится несколько лет?

Судебный процесс продолжается уже несколько лет – обвинительный акт в суд прокуроры направили в декабре 2016 года. В мая 2017 года суд позволил рассмотрение дела судом присяжных. Но с тех пор в составе суда присяжных сменилось 5 судей, в том числе трижды – председательствующий. Только через год, 30 мая 2018 года Голосеевский районный суд Киева приступил к изучению доказательств.

После изменения судьи в 2019 году прокурор вдруг зачитал обвинительный акт, и суд снова начал изучать доказательства. Следующее заседание должно состояться 25 апреля 2019 года – если, конечно, в составе судей не состоятся новые изменения.

О какой стрельбе в Киеве идет речь?

7 февраля 2016 года в Киеве водитель автомобиля BMW превысил скорость, вел себя на дороге неадекватно, на требования полицейских остановиться не реагировал. В салоне ехали еще трое пассажиров. Патрульный Сергей Олейник открыл по машине огонь из табельного оружия. И в результате этого погиб 17-летний парень – один из пассажиров BMW. Известно, что водитель BMW находился в состоянии наркотического опьянения.

Полицейского обвинили в умышленном убийстве, покушении на убийство и превышении служебных полномочий. Арестовали и посадили в СИЗО. Там Олейника избили другие заключенные, которые к людям в форме относились с откровенной ненавистью.

Видео 24 канала об акции в Киеве в поддержку Сергея Олейника:

21 февраля в Киеве прошли массовые акции в защиту Сергея Олейника и полиции. Участники держали плакаты со словами поддержки полиции, а в соцсетях запустили флешмоб со специальным хэштегом #захистиполіцію.

Сергей Олейник пока продолжает работу в полиции на административной должности: сначала его от службы отстранили, но потом восстановили. Также полицейскому больше не назначали пресечения, так как он появляется на все заседания суда.