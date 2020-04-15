Дело Поворозника: что изъяли у заместителя Кличко во время обысков

У заместителя главы КГГА Николая Поворозника 14 апреля прошли обыски из-за дела, связанного с получением взятки. Следственные действия в его кабинете длились почти 2 часа. Правоохранители изъяли у Поворозника ряд документов.

Представители СБУ и Нацполиции зашли в кабинет заместителя КГГА около 17 часов вечера. Об этом сам Поворозник рассказал в комментарии "Украинской правде".

К теме Николая Поворозника обвиняют во взяточничестве: биография заместителя Кличко

Ко мне в кабинет зашли с десяток людей, представившись работниками СБУ и Нацполиции, с вопросами, на которые они хотели получить ответы. Провели у меня обыск в кабинете. Он длился где-то 1,5-2 часа. Сделали выемку документов. Еще не знаю, какие документы изъяли, еще не смотрел. И на том все закончилось,

– рассказал он.

По словам Поворозника, его пригласили на допрос на 21 час 14 апреля. Он пришел туда, хотя ему не предоставили информацию, почему его вызывают и что происходит.

"Я на 9 вечера приехал в одно из отделений Нацполиции, пробыл там до полуночи, получил повестку на 14:00 пятницы. Я даже не допрошен на сегодня, меня пригласили в качестве свидетеля в деле, но по которому, я не знаю, ибо я с ним не знаком", – добавил заместитель Кличко.

Что еще рассказал Поворозник об обысках и допросе по делу о взяточничестве:

Во время обысков с Поворозником был адвокат.

Обысков у чиновника дома не было, но он никак не будет препятствовать их проведению.

По словам Поворозника, мужчину, который, по данным полиции, якобы взял деньги для него, он знает давно – еще со времен армии. Впрочем, с ним он не имел никаких отношений – ни дружеских, ни деловых, виделся "мимоходом раз в год и то не всегда".

Этот же мужчина был записан к нему на прием через приемную, и они действительно виделись в районе 14 – 14:30, имели разговор в течение 5 минут "на общую тематику".

Человека, который якобы передавал ему деньги, по словам Поворозника, он не знает, поскольку не знает даже, кто является фигурантом дела.

Поворозник воспринимает это все как провокацию и "готов пойти на детектор лжи, на очную ставку, дать публично показания", чтобы доказать, что он не виноват.

Слагать полномочия или идти в отпуск из-за скандала он не будет, потому что, по его словам, "не имеет права". Мол, на нем лежит большая ответственность за руководство штабом по ликвидации коронавируса.

Что известно о деле против Поворозника?СБУ 14 апреля задержали якобы посредника Николая Поворозника, который требовал взятку у застройщика. За разрешение на строительство у компании якобы требовали 125 тысяч долларов.



Посредника задержали на получении 60 тысяч долларов. Это, вероятно "первый транш" от общей суммы. Сам Поворозник уверяет, что взяток не брал и с ним об этом никто не договаривался.