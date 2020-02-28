Дело продажи украденных в ЕС элитных авто: сына экс-главы КСУ взяли под стражу

Злоумышленники продавали в Украине элитные автомобили, украденные в ЕС. Группу возглавлял сын экс-главы Конституционного суда – Андрей Стрижак-младший. Шестерых фигурантов дела задержали, суд избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей.

О результате расследования дела украденных в странах Евросоюза элитных авто сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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Суд применил меры пресечения в виде содержания под стражей к 6 лицам, которых подозревают в незаконном завладении автомобилями на территории стран Евросоюза,

– говорится в сообщении.

В частности, по решению суда арестовали организатора схемы – Андрея Стрижака-младшего. Ему определили размер залога в 17 миллионов гривен, другим членам группы на общую сумму 15,7 миллиона гривен.

Что известно о преступной схеме

Участники преступной группы организации оформляли на себя и на подставных людей договоры лизинга на элитные автомобили.

Фигуранты дела, вероятно, используя коррумпированные связи в правоохранительных органах, перевозили автомобили через таможенный контроль. Затем машины регистрировали в сервисных центрах МВД Украины. После этого автомобили продавали.

За годы преступной деятельности группа обманула десятки иностранных организаций.

Известно о 56 случаях продажи украденных авто, в результате нанесен ущерб более чем на 4 миллиона евро.

Кроме того, что организатором группы был сын экс-главы Конституционного суда Андрей Стрижак-младший, еще одним участником схемы был депутат Ужгородского городского совета Михаил Чурило.

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