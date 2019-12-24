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      Дело против Садового: что об этом думает президент

      Актуальное интервью 108 Читати новину українською

      Мэр Львова Андрей Садовый в прямом эфире 24 канала во время выпуска новостей "О главном" прокомментировал дело о строительстве индустриального парка в Рясне.

      Андрей Садовый рассказал, что специализированная прокуратура получила то, что она должна была получить. Его адвокаты смогли разбить все "в пух и прах".

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      По его словам, дело снова хотят продолжить, поэтому он во время Совета общин разговаривал с президентом Зеленским, который проинформирован по этому вопросу.

      Также он был удивлен, что, оказывается, это дело еще движется. Я бы хотел, чтобы человек, который основал компанию СТР – господин Рэймонд, который создал 96 индустриальных парков в Европе и дал работу для 70 тысяч человек, чтобы он приехал в Украину, встретился с президентом и этот кейс был разрешен,
      – заявил Андрей Садовый.

      "Чтобы мы показали всему миру, что мы готовы принимать инвестиции и мы не будем создавать проблем для инвесторов. Потому что во Львове 3 тысячи рабочих мест так и не созданы, потому что 4 года прокуратура создавала проблемы. Поэтому, я думаю, такая встреча должна произойти. Я думаю, что те люди, которые это делали, должны также понести наказание. Государство нанимает прокуроров, а они вместо того, чтобы расследовать дело, создают проблемы", – добавил Садовый.

      Мэр Львова рассказал, что на самом деле Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась в суд, чтобы город разорвал все соглашения с СТР. Забывая, что компания заплатила средства, платит налоги и явялются честными приобретателями земли, которую она купили для создания индустриального парка. Следующий ее шаг – это инвестиция 100 миллионов евро.

      Андрій Садовий
      Андрей Садовый

      "Когда говоришь прокурорам, то у них какая-то будто пелена, они этого не слышат. Для них рабочие места, инвестиции, ВВП – этого нет. Они, вероятно, выполняли какие-то команды. Я бы очень хотел, чтобы такое расследование было проведено. Потому что в зависимости от этого мы будем понимать, пойдут ли инвестиции в Украину. Сегодняшние показатели не очень положительны, у нас нет того роста ВВП, о котором мы мечтали, нет уровня оплаты труда, который должен быть, не имеем тех поступлений в бюджет . А мы можем это иметь, нам надо показать миру, что в нашей стране есть правила игры", – подытожил Андрей Садовый.

      Что известно о деле САП по Садовому:

      САП объявила Садовому подозрение в деле строительства индустриального парка в Рясном под Львовом 21 ноября.

      ► В общем, это старое производство, в рамках которого правоохранители несколько раз в 2016 году проводили обыски в горсовете Львова, а самого Садового в июле 2017 года вызвали на допрос в Генпрокуратуру, когда ее возглавлял Юрий Луценко. В 2016 году прокуратура заявила, что горсовет Львова слишком дешево продал землю. Цена была 54 миллиона гривен. По мнению прокуроров, она должна была составить 140 миллионов гривен.

      ► Садовый объяснил, что мэрия имела право сдавать эту землю в аренду и продавать. По обвинению в занижении стоимости земли, то Садовый ответил, что согласно инвестиционным конкурсам, компания CTP получила право арендовать земельный участок, а также заключила соответствующее соглашение. После этого воспользовалась своим правом выкупить землю. Мэр Львова отметил, что ЛГС не имеет права оценивать стоимость земли. Это осуществляла сертифицированная компания.

      ► По словам Андрея Садового, компания СТР еще ждет возможности начать свою работу, они готовы были вложить 50 млн евро и создать 3 тыс. раб мест. Прокуроры требовали залог 50 млн.

      ► Высший антикоррупционный суд избрал мэру Львова Андрею Садовому залог, который в 50 раз меньше того, которого добивалась САП.

      К слову, компания была готова вложить в парк 50 миллионов евро и создать 3 тысячи рабочих мест. Больше про индустриальный парк во Львове читайте по ссылке.

      Садовый об отставке председателя Львовской ОГА

      Мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что за полгода сотрудничества с председателем Львовской облгосадминистрации Маркияном Мальским последний был очень конструктивным в вопросах Львова. По словам Садового, у него с Мальским были нормальные рабочие отношения, а если какие-то вопросы и возникали, то легко решались.

      Более о позиции Андрея Садового об отставке Мальского – читайте здесь.

      Садовый о закрытии игорного бизнеса

      С 20 декабря в Украине на государственном уровне начали борьбу с нелегальным игорным бизнесом. Начали массово закрывать все заведения. Это в прямом эфире 24 канала прокомментировал городской председатель Львова Андрей Садовый, который отметил, что работает правоохранительная система.

      Читайте о мнении политика по игорному бизнесу.

      Садовый о борьбе коррупцией

      Украина по уровню коррупции является лидером среди европейских стран. Об этом говорят на всех крупных встречах, когда встречаются руководители государств. Поэтому у президента нет другого варианта, как быть максимально отстраненным и дать возможность работать правоохранительной системе.

      Читайте позицию Садового о снятии неприкосновенности здесь.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Новости Украины Владимир Зеленский Антикоррупционный суд Дело Садового Инвестиции Новости Львова Андрей Садовой
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