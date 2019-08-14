Дело "Роттердам+": детектив назвал схему получения сверхприбылей

Скандальная формула "Роттердам+" сейчас находится под прицелом детективов. В НАБУ обнаружили, что документальных доказательств того, что уголь в Украину ввозили именно из Роттердама, нет.

Об этом в программе "Что это было?" с Сергеем Лещенко и Евгенией Моторевской рассказал старший детектив НАБУ Михаил Романюк.

Интересно! Можно ли привлечь к ответственности Порошенко по делу "Роттердам+"?

Он рассказал, что суть дела "Роттердам+" заключалась в том, что национальный регулятор (НКРЕКП, – 24 канал) во время определения размера тарифа генерирующим компаниям тепловых электростанций с марта 2016 года решил к стоимости угля учесть и транспортные расходы. Потребители платили за электроэнергию с учетом фрахта и перевалки на объем энергетического угля, который добывается фактически в Украине.

Что такое "Роттердам+"?Это введенная с 2016 года методика формирования цены на уголь, предназначенный для производства электроэнергии и ТЭС. Эту методику ввели, потому что почти все шахты Донбасса с антрацитовым углем (на котором и работают большинство ТЭС Украины) оказались на неподконтрольной Украине территории.



Чтобы обеспечить энергетическую независимость Украины от оккупированных территорий, решили покупать топливо на международной бирже в Нидерландах. Туда доставляют уголь из Африки и Америки. Однако ежемесячно формула собирает избыточный миллиард гривен. Так, реальная переплата за первые 2,5 года действия формулы "Роттердам+" составила почти 35 миллиардов гривен.

По словам Лещенко, фактически НКРЕКП положила в стоимость этой тепловой электроэнергии те расходы, которых не существовало в природе.

"Следствием установлено и подтверждено экспертизой, что за период с момента расчета первой прогнозируемой оптовой рыночной цены на электроэнергию в соответствии с порядком формирования формулы "Роттердам+" – это с мая 2016 года по декабрь 2017 года – условная сумма ущерба составляет 18,8 миллиарда гривен", – заявил детектив.

Согласно тем доказательствам, которые имеются в материалах уголовного дела, фактическими инициаторами принятия регуляторного решения были две служащие группы частных компаний,

– отметил гость студии.

Лещенко пояснил, что речь идет о компании ДТЭК Рината Ахметова. Именно эта компания инициировала введение "Роттерадам+" и именно эта компания получила наибольшую долю из почти 19 миллиардов гривен.

Кто такой Ринат Ахметов: смотрите видео

Кого уже задержали в деле "Роттердам+"?8 августа НАБУ задержало одного из фигурантов, члена регулятора энергетики НКРЕКП на момент принятия решения по "Роттердам+" Владимира Евдокимова. Уже 9 августа Соломенский суд отправил его за решетку с возможностью внесения залога в размере 1,9 миллиона гривен.



Также НАБУ 8 августа сообщило о подозрении 6 лицам, причастным к введению формулы "Роттердам+".