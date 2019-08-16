Дело "Роттердам+": гендиректора "ДТЭК Сети" выпускают под залог в 9,5 миллионов гривен

Суд избрал меру пресечения еще одному фигуранту дела "Роттердам+". Под залог в 9,5 миллионов гривен и личные обязательства на свободу может выйти генеральный директор "ДТЭК Сети" Иван Гелюх.

Об этом 16 августа сообщила пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк, пишет "Интерфакс".

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Кого подозревают в деле "Роттердам+"

– экс-главу НКРЭКУ Дмитрия Вовка,

– экс-члена НКРЭКУ Владимира Евдокимова,

– начальника управления энергорынка НКРЭКУ Владимира Бутовского,

– заместителя начальника управления энергорынка НКРЕКП Тараса Ревенко,

– советника директора "ДТЭК Востокэнерго" Бориса Лесного,

– генерального директора "ДТЭК Сети" Ивана Гелюха.

8 августа Специализированная антикоррупционная прокуратура и НАБУ сообщили о подозрении (в "злоупотреблении служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц с целью получения неправомерной выгоды для других юридических лиц вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия") этим шестерым лицам.

12 августа, суд разрешил выйти под залог в 1,92 миллиона гривен Тарасу Ревенко, 9 августа – Владимиру Евдокимову (залог в 1,9 миллиона гривен). А за Бориса Лисового уже даже внесен определенный судом залог в 10 миллионов гривен.

Что такое "Роттердам+"?Говорится о введенной с 2016 года формуле формирования цены на уголь. Ее ввели, потому что почти все шахты Донбасса с антрацитовым углем (на котором и работают большинство ТЭС Украины) оказались на неподконтрольной Украине территории. И чтобы обеспечить энергетическую независимость Украины от оккупированных территорий, решили покупать топливо на международной бирже в Нидерландах. Соответственно, в формуле "Роттердам+" заложена стоимость транспортировки угля до и из нидерландских портов.

Преступление с "Роттердам+"

По данным следствия, определенные люди из группы частных теплогенерирующих компаний в 2015 году начали давить на руководство НКРЕКП, чтобы оно включило в тариф на электроэнергию расходы, которых в действительности не было: расходы на доставку угля в Украину из портов Европы.

В марте 2016 года НКРЕКП ввела "Роттердам+", в которой эти расходы прописаны. Как следствие – возросла стоимость всей электроэнергии на рынке, еще и чересчур – выросла стоимость и товаров, производство которых с электричеством связано.

Следствие считает, что потребителям электроэнергии в течение 2016 и 2017 годов нанесен ущерб на 18,87 миллиарда гривен, из которых 14,3 миллиарда получили частные компании, которые и инициировали введение формулы "Роттердам+".

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