Дело с участием Богдана о хищении в интересах Минобороны РФ: новые детали

Руководитель Офиса Президента Андрей Богдан фигурировал в деле (сегодня он здесь проходит как свидетель) о хищении средств госбюджета в пользу Министерства обороны России. Также к этому делу имеют отношение лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко и бывший премьер Павел Лазаренко.

Как рассказал бывший начальник Управления спецрасследования Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк в комментарии телеканалу "Прямой", в 2012 году расследовали дело в отношении лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко. Тогда ее подозревали в том, что она совместно с бывшим премьером Павлом Лазаренко выдала якобы гарантии, по которым Украина должна была погасить долги компании "Единые энергосистемы Украины" (в 1995 – 1996 годах ЕЭСУ была крупнейшим импортером природного газа в Украину из России и стран средней Азии – 24 канал).

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"Говорю "якобы", потому что там ничего общего с гарантиями не было. Это были письма от имени Кабмина, но в Кабмине эти письма не выдавали. Тимошенко сообщили о подозрении, что она замахнулась на хищение средств государственного бюджета, то есть бюджет должен был ее долги перед Минобороны РФ возместить. Но бюджет не должен был, потому что это – не гарантии", – отметил Горбатюк.

По его словам, затем Минобороны РФ после этого производства подало иск против Украины с требованием возместить им долги ЕЭСУ.

И явно этот иск был по просьбе украинской стороны совершен. И судьи вынесли решение с признаками неправосудности о том, чтобы повесить на Украину 3,2 миллиарда долгов перед Минобороны РФ. И непосредственно было выплачено 32 миллиона гривен, ушли абсолютно незаконно. И мы еще с лета 2018 года подготовили проект сообщений о подозрении судьям, которые принимали такие решения. И с тех пор оно заблокировано,

– отметил бывший работник ГПУ.

Он добавляет, что с приходом новой команды в Генпрокуратуру, несмотря на его просьбу отреагировать на незаконные действия, этот вопрос не был разблокирован. Поэтому фактически движение по этому делу было прекращено и окончательно добито после того, как действующий генпрокурор Руслан Рябошапка уволил следователя.

Горбатюк утверждает, что Богдан фигурировал в этом деле как представитель Кабинета Министров Украины. Сегодня же его его допрашивают в качестве свидетеля.

"То есть дело не могло быть вообще проигранным в суде. Не могло. Потому что и иск не отвечал требованиям украинского законодательства, и гарантии – это не гарантии, и сроки давности вышли, и решение уже всех судов было о том, что ранее, еще в 2000-х годах определили, что государство Украина к этим гарантиям не имеет никакого отношения. Но удалось проиграть все инстанции", – подчеркнул он.

Подробнее о деле, к которому может быть причастен Богдан

Недавно ряд СМИ сообщили, что Андрею Богдану ГПУ якобы готовит подозрение. Обвиняли действующего главу Офиса Президента в том, что он якобы способствовал вынесению судами решений о незаконном взыскании с Украины 3,1 миллиарда гривен по госгарантиям корпорации "Единые энергетические системы Украины" перед Министерством обороны России.

Впоследствии в ГПУ эту информацию опровергли. Также и сам Богдан все обвинения отверг и назвал такие сообщения фейком, а стоит за этим, по его убеждению, пятый президент Петр Порошенко.

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Зато Горбатюк тогда отметил, что действительно рассматривали Андрея Богдана как вероятного фигуранта дела о влиянии на судей. Впрочем, руководство ведомства все время блокировало расследование.

Существует действительно дело, в котором были приняты судебные решения, которые не могли на самом деле быть приняты ни при каких условиях. Они на Украину положили 3,2 миллиарда гривен долга и выплату 32 миллионов гривен Российской Федерации,

– подчеркивал он.