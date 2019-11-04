09:00
4 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Почему "Джокер" не понравился министру РФ. Киркоров должен отдать долги
      Вєсті Кремля
      19:48, 2 ноября
      Вести.UA. Жир: Какие планы у Трампа на Зеленского. Что фермер Тимофийчук делает в Раде
      Вєсті.UA
      18:15, 2 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Дело с участием Богдана о хищении в интересах Минобороны РФ: новые детали

      342 Читати новину українською
      Андрей Богдан
      Андрей Богдан / Getty Images

      Руководитель Офиса Президента Андрей Богдан фигурировал в деле (сегодня он здесь проходит как свидетель) о хищении средств госбюджета в пользу Министерства обороны России. Также к этому делу имеют отношение лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко и бывший премьер Павел Лазаренко.

      Как рассказал бывший начальник Управления спецрасследования Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк в комментарии телеканалу "Прямой", в 2012 году расследовали дело в отношении лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко. Тогда ее подозревали в том, что она совместно с бывшим премьером Павлом Лазаренко выдала якобы гарантии, по которым Украина должна была погасить долги компании "Единые энергосистемы Украины" (в 1995 – 1996 годах ЕЭСУ была крупнейшим импортером природного газа в Украину из России и стран средней Азии – 24 канал).

      Еще одно громкое заявление Горбатюка: Богдан хотел затормозить расследование дел относительно Майдана и Януковича

      "Говорю "якобы", потому что там ничего общего с гарантиями не было. Это были письма от имени Кабмина, но в Кабмине эти письма не выдавали. Тимошенко сообщили о подозрении, что она замахнулась на хищение средств государственного бюджета, то есть бюджет должен был ее долги перед Минобороны РФ возместить. Но бюджет не должен был, потому что это – не гарантии", – отметил Горбатюк.

      По его словам, затем Минобороны РФ после этого производства подало иск против Украины с требованием возместить им долги ЕЭСУ.

      И явно этот иск был по просьбе украинской стороны совершен. И судьи вынесли решение с признаками неправосудности о том, чтобы повесить на Украину 3,2 миллиарда долгов перед Минобороны РФ. И непосредственно было выплачено 32 миллиона гривен, ушли абсолютно незаконно. И мы еще с лета 2018 года подготовили проект сообщений о подозрении судьям, которые принимали такие решения. И с тех пор оно заблокировано,
      – отметил бывший работник ГПУ.

      Он добавляет, что с приходом новой команды в Генпрокуратуру, несмотря на его просьбу отреагировать на незаконные действия, этот вопрос не был разблокирован. Поэтому фактически движение по этому делу было прекращено и окончательно добито после того, как действующий генпрокурор Руслан Рябошапка уволил следователя.

      Горбатюк утверждает, что Богдан фигурировал в этом деле как представитель Кабинета Министров Украины. Сегодня же его его допрашивают в качестве свидетеля.

      "То есть дело не могло быть вообще проигранным в суде. Не могло. Потому что и иск не отвечал требованиям украинского законодательства, и гарантии – это не гарантии, и сроки давности вышли, и решение уже всех судов было о том, что ранее, еще в 2000-х годах определили, что государство Украина к этим гарантиям не имеет никакого отношения. Но удалось проиграть все инстанции", – подчеркнул он.

      Подробнее о деле, к которому может быть причастен Богдан

      Недавно ряд СМИ сообщили, что Андрею Богдану ГПУ якобы готовит подозрение. Обвиняли действующего главу Офиса Президента в том, что он якобы способствовал вынесению судами решений о незаконном взыскании с Украины 3,1 миллиарда гривен по госгарантиям корпорации "Единые энергетические системы Украины" перед Министерством обороны России.

      Впоследствии в ГПУ эту информацию опровергли. Также и сам Богдан все обвинения отверг и назвал такие сообщения фейком, а стоит за этим, по его убеждению, пятый президент Петр Порошенко.

      Обратите внимание! ГБР опровергло расследование в отношении Портнова и Богдана, о котором заявляла Чорновол

      Зато Горбатюк тогда отметил, что действительно рассматривали Андрея Богдана как вероятного фигуранта дела о влиянии на судей. Впрочем, руководство ведомства все время блокировало расследование.

      Существует действительно дело, в котором были приняты судебные решения, которые не могли на самом деле быть приняты ни при каких условиях. Они на Украину положили 3,2 миллиарда гривен долга и выплату 32 миллионов гривен Российской Федерации,
      – подчеркивал он.

      blog_ava
      Прогноз погоды на 4 ноября: Украина будет одной из самых теплых в Европе
      сегодня
      833
      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики ГПУ Расследования Украина – Россия Новости России История Андрей Богдан
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Концесії в Україні: чи стане держава надійним партнером бізнесу?
      сегодня , 08:40 Концесії в Україні: чи стане держава надійним партнером бізнесу?
      Ярослав Гришин 64
      Зеленський залишився без більшості у парламенті через "групу Коломойського", – Гнап
      сегодня , 01:00 Зеленський залишився без більшості у парламенті через "групу Коломойського", – Гнап
      Дмитро Гнап 381
      Куди спускають наші податки, чим схожі Зеленський і Порошенко та майбутнє Чернівців: блоги тижня
      3 ноября , 22:00 Куди спускають наші податки, чим схожі Зеленський і Порошенко та майбутнє Чернівців: блоги тижня
      Блоги тижня 1006
      Як Росія перекидала військових та техніку в Крим: прямі докази (фото, відео)
      3 ноября , 21:20 Як Росія перекидала військових та техніку в Крим: прямі докази (фото, відео)
      Михайло Макарук 568
      Керівництво "Слуги народу" вирішило забути про корупційний скандал
      3 ноября , 20:30 Керівництво "Слуги народу" вирішило забути про корупційний скандал
      Анна Калюжна 294
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук