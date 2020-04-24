Дело Саакашвили заморозили, потому прокуратура думает, что он в Нидерландах – журналистка
Михаил Саакашвили может стать вице-премьер-министром Украины по вопросам реформ. В то же время относительно него до сих пор возбуждено уголовное дело из-за возможных связей с олигархом-беглецом Александром Курченко. Однако сейчас его фактически заморозили, а сделали это довольно курьезным способом.
Начали тормозить дело еще во времена прокурора Руслана Рябошапки, рассказала в своем фейсбуке журналистка Ирина Ромалийская.
К слову Саакашвили говорит, что Рада будет голосовать за его назначение 30 апреля
Сначала это дело передали из Генеральной прокуратуры в прокуратуру Киева. Потом и вовсе заморозили. Знаете, каким образом это сделали? Очень забавным,
– отметила журналистка.
Официальной причиной остановки дела является то, что украинские прокуроры якобы считают, что Михаил Саакашвили сейчас в Нидерландах.
Поэтому украинцы отправили туда запрос, чтобы допросить политика. Нидерланды молчат, потому что просто не понимают, о чем говорится, а Украина "ждет ответа".
Дело Михаила Саакашвили: коротко
Михаил Саакашвили приехал в Украину по приглашению своего друга Петра Порошенко. Пятый президент Украины использовал бывшего грузинского лидера, чтобы добиться отставки премьера Арсения Яценюка, а затем избавился от него
Тогда Саакашвили взялся организовывать так называемый "михомайдан". Он со сторонниками несколько недель пикетировал Верховную Раду требуя импичмента президента. Впоследствии экс-главу Одесской ОГА обвинили в сотрудничестве с олигархом-беглецом Александром Курченко.
Якобы именно Курченко был инициатором, спонсором и главным бенефициаром акции под Радой. Позже Саакашвили выдворили из Украины.
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