Дело Шеремета: Баканов не исключил, что экс-доброволец "Буча" мог быть агентом СБУ

Руководитель СБУ Иван Баканов не исключает, что фигуранты дела об убийстве Павла Шеремета могли быть агентами службы безопасности. По его словам, бывший доброволец Владислав Грищенко с позывным "Буча" мог быть агентом СБУ.

Об этом глава СБУ заявил "Украинским новостям". Вместе с тем, он отметил, что обнародованный в СМИ разговор сотрудника СБУ с одним из фигурантов дела не означает, что он причастен к убийству Шеремета.

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Возможно, возможно они были их (сотрудников СБУ, – 24 канал) агентурой,

– сказал Баканов.

Отметим, что ранее бывший заместитель главы администрации Януковича Андрей Портнов заявил о причастности сотрудника Департамента контрразведки СБУ Андрея Омельченко к сокрытию фактов об убийстве журналиста Павла Шеремета и опубликовал аудиозапись якобы разговора Омельченко с фигурантом дела Владиславом Грищенко (по прозвищу "Буча").

Что известно о подозреваемых в убийстве Шеремета:

Юлия Кузьменко – волонтер и военный медик. По версии следствия, в ночь перед убийством журналиста она вместе с Антоненко закладывали взрывчатку под авто Шеремета. А на следующее утро Кузьменко якобы взорвала эту взрывчатку.

Андрей Антоненко – ветеран боевых действий на Донбассе, боец Сил спецопераций, музыкант Riffmaster.

Яна Дугарь – военный медик. По данным следствия, боевой медик 25 воздушно-десантной бригады Яна Дугарь вела фотосъемку камер видеонаблюдения в рамках подготовки убийства Шеремета и хранила у себя оружие.

Владислав Грищенко – ветеран боевых действий на Донбассе с позывным "Буча".

Инна Грищенко – жена Владислава, Военная с позывным "Пума". Семью Грищенко задержали по подозрению в другом деле – подготовке убийства Михаила Чекурака на Прикарпатье, которое так и не произошло.

Что известно о делах, в которых фигурируют супруги Грищенко?

Полиция задержала 6 и 7 ноября 2019 года ексдобровольців войны на Донбассе Владислава и Инну Грищенко. Их подозревают в покушении на убийство 61-летнего Михаила Чекурака и незаконном обращении с оружием.



Кроме того, 12 декабря полиция на брифинге сообщила, что супруги Грищенко моuen быть причастны и к делу об убийстве Шеремета. Аргументы – для подрыва авто Шеремета использовали взрывчатку, похожую по строению на ту, которую применили для покушения на Чекурака.



16 января 2020 года Владислава Грищенко с позывным "Буча" допросили по делу Шеремета. Он теперь официально имеет статус свидетеля по этому делу. 23 января суд отпустил Инну Грищенко из-под стражи и отправил под домашний арест.