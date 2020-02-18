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      Дело Шеремета: Баканов не исключил, что экс-доброволец "Буча" мог быть агентом СБУ

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      Іван Баканов / president.gov.ua

      Руководитель СБУ Иван Баканов не исключает, что фигуранты дела об убийстве Павла Шеремета могли быть агентами службы безопасности. По его словам, бывший доброволец Владислав Грищенко с позывным "Буча" мог быть агентом СБУ.

      Об этом глава СБУ заявил "Украинским новостям". Вместе с тем, он отметил, что обнародованный в СМИ разговор сотрудника СБУ с одним из фигурантов дела не означает, что он причастен к убийству Шеремета.

      К теме: Дело Шеремета: "Пуму" отправили под домашний арест

      Возможно, возможно они были их (сотрудников СБУ, – 24 канал) агентурой,
      – сказал Баканов.

      Отметим, что ранее бывший заместитель главы администрации Януковича Андрей Портнов заявил о причастности сотрудника Департамента контрразведки СБУ Андрея Омельченко к сокрытию фактов об убийстве журналиста Павла Шеремета и опубликовал аудиозапись якобы разговора Омельченко с фигурантом дела Владиславом Грищенко (по прозвищу "Буча").

      Что известно о подозреваемых в убийстве Шеремета:

      • Юлия Кузьменко – волонтер и военный медик. По версии следствия, в ночь перед убийством журналиста она вместе с Антоненко закладывали взрывчатку под авто Шеремета. А на следующее утро Кузьменко якобы взорвала эту взрывчатку.
      • Андрей Антоненко – ветеран боевых действий на Донбассе, боец Сил спецопераций, музыкант Riffmaster.
      • Яна Дугарь – военный медик. По данным следствия, боевой медик 25 воздушно-десантной бригады Яна Дугарь вела фотосъемку камер видеонаблюдения в рамках подготовки убийства Шеремета и хранила у себя оружие.
      • Владислав Грищенко – ветеран боевых действий на Донбассе с позывным "Буча".
      • Инна Грищенко – жена Владислава, Военная с позывным "Пума". Семью Грищенко задержали по подозрению в другом деле – подготовке убийства Михаила Чекурака на Прикарпатье, которое так и не произошло.

      Что известно о делах, в которых фигурируют супруги Грищенко?
      Полиция задержала 6 и 7 ноября 2019 года ексдобровольців войны на Донбассе Владислава и Инну Грищенко. Их подозревают в покушении на убийство 61-летнего Михаила Чекурака и незаконном обращении с оружием.

      Кроме того, 12 декабря полиция на брифинге сообщила, что супруги Грищенко моuen быть причастны и к делу об убийстве Шеремета. Аргументы – для подрыва авто Шеремета использовали взрывчатку, похожую по строению на ту, которую применили для покушения на Чекурака.

      16 января 2020 года Владислава Грищенко с позывным "Буча" допросили по делу Шеремета. Он теперь официально имеет статус свидетеля по этому делу. 23 января суд отпустил Инну Грищенко из-под стражи и отправил под домашний арест.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости политики Новости Украины Добровольцы Убийство Павла Шеремета СБУ Иван Баканов
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