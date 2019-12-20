Дело Шеремета: экс-супруг и друг Юлии Кузьменко опровергли ее скандальные телефонные разговоры

Во время брифинга МВД по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета следователи приводили множество доказательств причастности к преступлению ряда лиц. В частности, были обнародованы записи телефонных разговоров: в одном из них подозреваемая волонтер Юлия Кузьменко вроде бы говорит о "необходимости стрелять "Градами" по Киеву".

В другом – диалог ведут ее бывший муж, ветеран АТО Петр Киян ("Электрик") и Владислав Грищенко («Буча»). Так, на суд, который должен был рассматривать апелляцию относительно меры пресечения Юлии Кузьменко, пришли и ее бывший муж Петр Киеян, и АТОшник Владимир Ульянов ("Марат"). Именно с последним она якобы обсуждала необходимость стрелять "Градами" по Киеву.

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Мы говорили совсем о другом, мы говорили, что у нас вся Украина не готовится к той агрессии, которая будет со стороны России... А вот эти вот фразы, вырванные из контекста, сманипулированы... Им просто интересно было вырвать какие-то фразы, смонтировать и выдать это как подготовку к террористическому акту,

– рассказал товарищ Кузьменко журналистам.

В свою очередь, Киян пролил свет на свой диалог с "Бучей".

Внимание! Дело в том, что в разговоре Киян, которого на брифинге называли "гражданином К." выражает суицидальные намерения. Он говорит: "Хочу пойти застрелиться. Уже нет смысла дальше жить. Столько всего наделал, что уже нет смысла жить. Что я наделал...". На брифинге правоохранители заявляли, что после этого разговора он выезжал в лесопосадку, вероятно чтобы совершить самоубийство, но это удалось предотвратить.

Это отдельные слова, вырванные из контекста, это была чисто домашняя ссора, я выехал из дома, сел в машину, речь идет о моей домашней ссоре с Юлей. И все,

– пояснил в комментарии "Громадскому" этот разговор Киян.

К слову, 20 декабря суд так и не смог рассмотреть апелляции Антоненко и Кузьменко – на заседание не пришли прокуроры.

Коротко о деле об убийстве журналиста Шеремета

Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве от взрыва его автомобиля.

Основная версия правоохранителей Шеремета убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря полиция задержала подозреваемых: Яну Дугарь, Юлию Кузьменко и Андрея Антоненко. Первая вроде бы фотографировала камеры наблюдения у дома Шеремета, вторая закладывала взрывчатку и приводила ее в действие. А организовал преступную группу, по версии следствия, Антоненко.

13 декабря Печерский райсуд Киева избрал всем трем задержанным меры пресечения. Яне Дугарь – круглосуточный домашний арест, Юлии Кузьменко и Андрею Антоненко – содержание под стражей. Срок действия меры пресечения пройдет 8 февраля 2020 года.

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