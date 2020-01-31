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      Дело Шеремета как рубикон для Авакова: как расследование убийства повлияет на главу МВД

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      Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка считает, чтобы передать в суд дела по обвинению по делу журналиста Павла Шеремета нужны дополнительные доказательства. Он отметил, что расследование не останавливается на этапе, когда людям сообщают о подозрениях. Между тем, едва ли не самым заинтересованным в честном расследовании должен быть глава МВД Аваков, ведь недавно заговорили о его отставке.

      Если дело Шеремета развалится – Авакова могут уволить. Такое мнение высказали в Комитете по вопросам правоохранительной деятельности парламента.

      Читайте также: Скандалы с Аваковым: кресло премьера или позорное увольнение ожидает министра

      Журналист-расследователь Дмитрий Гнап утверждает, что дело Шеремета начинает "сыпаться".

      Первым камнем преткновения в деле Шеремета был мотив убийства журналиста. Сегодняшнюю версию о попытке дестабилизировать ситуацию в стране, или проще – терроризм, в генпрокуратуре отвергали еще в 2018 году.

      Расследователи обратили внимание на доказательства визуального сходства подозреваемых и убийц – они также понемногу "рассыпаются" в суде. Правоохранители не предоставили никаких прямых доказательств. Адвокаты подозреваемой Яны Дугарь заявляли, что у нее алиби. Несколько бойцов подтвердили, что при организации убийства Шеремета Дугарь была в военном госпитале в Покровске. Кроме того, у подозреваемой не совпадают татуировки с девушкой на видео. Суд уже изменил Дугарь меру пресечения на ночной домашний арест.


      Подозреваемые в убийстве Павла Шеремета / Инфографика 24 канала

      Все идет к тому, что через месяц, а может и два, когда резонанс и шумиха вокруг этой истории стихнет, могут тихо выпустить из СИЗО также других фигурантов – Кузьменко и Антоненко,
      – отметил журналист-расследователь Дмитрий Гнап.

      Министр внутренних дел неоднократно показывал свое искусство в политической эквилибристике. Поводов для того, чтобы уволить Авакова, уже было достаточно и без дела Шеремета. Например, в июне 2015 года дело "рюкзаков Авакова" должно было стать сокрушительным для его политической жизни. Или дело Екатерины Гандзюк, когда полиция едва не посадила подставного подозреваемого.

      Перед президентом Зеленским и премьером Гончаруком появится сложный выбор. Несмотря на потерю рейтингов, оставлять министра или идти с ним на прямой конфликт. Второй вариант приведет к новой головной боли. Глава МВД является мостом Владимира Зеленского к лидерам добровольческих батальонов. Хотя Аваков не может прямо командовать Нацкорпусом, но у него есть замечательный диалог с лидером Андреем Билецким.

      Что известно о деле "рюкзаков Авакова"?
      Производство касается поставок в подразделения Нацгвардии тактических рюкзаков по завышенным ценам. В феврале 2015 года МВД заключило соглашение с ООО "Днипровенд" на покупку пяти тысяч рюкзаков стоимостью 14,5 миллиона гривен и с ЧП "Плигачов" на одну тысячу рюкзаков стоимостью более двух миллионов гривен.

      Почти три года понадобилось следователям, чтобы собрать доказательства по "делу рюкзаков". Первыми факт злоупотребления в закупке рюкзаков для украинской армии обнаружили журналисты-расследователи. В 2016 году в интернете появилась видеозапись разговора о государственной закупке рюкзаков для нужд МВД между мужчиной, похожим на сына Арсена Авакова Александра, и лицом, похожим на экс-заместителя министра Сергея Чеботаря.

      31 октября 2017 года детективы НАБУ задержали трех человек по делу о закупке МВД рюкзаков. Среди задержанных был сын Авакова, заместитель главы МВД Сергей Чеботарь и представитель фирмы-победителя тендера по поставке рюкзаков Владимир Литвин. Впоследствии Авакову и Чеботарю выдвинули подозрение в растрате, присвоении или завладении государственными средствами путем злоупотребления служебным положением.

      В апреле 2018 года расследование объявили завершенным. Стало известно, что ключевых персоналий дела – Авакова-младшего и Чеботаря – с дела "вывели".

      рюкзаки Авакова
      Что известно о "рюкзаках Авакова" / Инфографика 24 канала

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      30 января
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      Автор: Егор Скорина
      Теги: Министерство внутренних дел Задержание сына Авакова Арсен Аваков Новости политики Новости Украины Убийство Павла Шеремета
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