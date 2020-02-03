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      Дело Шеремета: суд не изменил меру пресечения Юлии Кузьменко

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      Печерский суд Киева рассмотрел изменение меры пресечения для врача Юлии Кузьменко. Согласно решению, подозреваемая в убийстве Павла Шеремета останется под стражей. Рассмотрение дела перенесли на 7 февраля.

      Судьи должны ознакомиться с новыми документами, приобщенными к делу. Об этом сообщила корреспондент 24 канала, которая находилась на месте событий.

      Читайте также: Дело Шеремета: активисты под судом требуют освободить Кузьменко – фото, видео

      Еще днем под зданием суда собрались около 100 человек, чтобы поддержать врача. По словам организатора акции "#FreeDrKuzmenko" Дмитрия Жмайла, активисты понимают, что дело является заказным. Поскольку тогда было объявлено, что будут предоставлены доказательства, которые не оставят никаких сомнений в виновности тех людей, которые оказались на скамье подсудимых.

      Но уже прошло пол сотни дней, как врач Юлия Кузьменко находится за решеткой, новых доказательств мы не видим,
      – прокомментировал Дмитрий Жмайло.

      Юлія Кузьменко вбивство Павла Шеремета
      Акция под зданием Печерского суда

      Во время заседания прокурор пытался доказать вину Кузьменко, и то, что ей нельзя изменять меру пресечения. Однако защита требовала, чтобы к делу приобщили документы, подтверждающие алиби врача. Также допросили трех свидетелей по делу: мать Юлии, ее бывшего мужа и близкого друга женщины. Последний рассказал о телефонном разговоре, который состоялся между ними в 2019 году, и совсем не касается дела Шеремета.

      Мы говорили совсем о другом: о том, что у нас никто не готовит население к возможной войне внутри страны. Потому что никто не выполняет свои функции, никто не занимается гражданской обороной,
      – объяснил друг доктора Владимир Ульянов.

      Предшествовало этой истории то, что к делу был приобщен телефонный разговор Владимира и Юли, в которой, по версии следствия, они говорят об обстрелах Киева "Градами".

      Фото из зала Печерского суда / 24 канал (Екатерина Степанова)

      После оглашения приговора, участники акции выражали недовольство тем, что врачу не изменили меру пресечения. Они скандировали "Позор" и "Свободу Юлии Кузьменко".

      Видео: реакция активистов на решение суда

      Что известно о гибели Павла Шеремета?
      Журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва машины 20 июля 2016 года в городе Киев. Само авто принадлежало Елене Притуле – гражданский жене журналиста и руководителя издания "Украинская правда". На сегодня следствие исключило все версии совершения преступления, кроме "убийства с целью дестабилизации ситуации в стране путем ликвидации известной личности".

      Вбивство Павла ШереметаПодозреваемые в убийстве Павла Шеремета / Инфографика 24 канала

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      Автор: Катерина Степанова
      Теги: Новости Украины Павел Шеремет Новости Киева Судьи Юлия Кузьменко Печерский суд Киева Расследования Убийство Павла Шеремета
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