Дело Шеремета: суд не изменил меру пресечения Юлии Кузьменко

Печерский суд Киева рассмотрел изменение меры пресечения для врача Юлии Кузьменко. Согласно решению, подозреваемая в убийстве Павла Шеремета останется под стражей. Рассмотрение дела перенесли на 7 февраля.

Судьи должны ознакомиться с новыми документами, приобщенными к делу. Об этом сообщила корреспондент 24 канала, которая находилась на месте событий.

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Еще днем под зданием суда собрались около 100 человек, чтобы поддержать врача. По словам организатора акции "#FreeDrKuzmenko" Дмитрия Жмайла, активисты понимают, что дело является заказным. Поскольку тогда было объявлено, что будут предоставлены доказательства, которые не оставят никаких сомнений в виновности тех людей, которые оказались на скамье подсудимых.

Но уже прошло пол сотни дней, как врач Юлия Кузьменко находится за решеткой, новых доказательств мы не видим,

– прокомментировал Дмитрий Жмайло.



Акция под зданием Печерского суда

Во время заседания прокурор пытался доказать вину Кузьменко, и то, что ей нельзя изменять меру пресечения. Однако защита требовала, чтобы к делу приобщили документы, подтверждающие алиби врача. Также допросили трех свидетелей по делу: мать Юлии, ее бывшего мужа и близкого друга женщины. Последний рассказал о телефонном разговоре, который состоялся между ними в 2019 году, и совсем не касается дела Шеремета.

Мы говорили совсем о другом: о том, что у нас никто не готовит население к возможной войне внутри страны. Потому что никто не выполняет свои функции, никто не занимается гражданской обороной,

– объяснил друг доктора Владимир Ульянов.

Предшествовало этой истории то, что к делу был приобщен телефонный разговор Владимира и Юли, в которой, по версии следствия, они говорят об обстрелах Киева "Градами".

Фото из зала Печерского суда / 24 канал (Екатерина Степанова)

После оглашения приговора, участники акции выражали недовольство тем, что врачу не изменили меру пресечения. Они скандировали "Позор" и "Свободу Юлии Кузьменко".

Видео: реакция активистов на решение суда

Что известно о гибели Павла Шеремета?

Журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва машины 20 июля 2016 года в городе Киев. Само авто принадлежало Елене Притуле – гражданский жене журналиста и руководителя издания "Украинская правда". На сегодня следствие исключило все версии совершения преступления, кроме "убийства с целью дестабилизации ситуации в стране путем ликвидации известной личности".

Подозреваемые в убийстве Павла Шеремета / Инфографика 24 канала