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      Дело Стерненко – это часть пророссийского реванша, – Рябошапка

      - Читати новину українською
      Сергей Стерненко / slovo.odessa.ua

      На одесского активиста Сергея Стерненко нападали трижды еще в 2018 году. Однако до сих пор организаторы нападения не наказаны. Экс-генпрокурор Руслан Рябошапка назвал дело Стерненко "частью пророссийского реванша".

      Это он заявил в интервью программе "Перекрестный допрос" на 24 канале и рассказал, что именно из-за дела Стерненко его начали атаковать практически с самого момента назначения на должность.

      Читайте интервью с эксгенпрокурором Пророссийские силы атаковали, а дело "Приватбанка" было почти решено: Рябошапка об отставке

      "Пророссийские и прокремлевские силы атаковали меня, поскольку я не был пророссийским прокурором. И очевидно, что производство Стерненко – одна из частей возможного пророссийского реванша. Стерненко, потом дела по Майдану. Сейчас мы можем увидеть и другие элементы поворота в другую сторону", – сказал Рябошапка.

      По его словам, дело Стерненко не является столь простым и очевидным, как говорят.

      Были доказательства, которые свидетельствовали о том, что к покушениям на Стерненко могли быть причастны работники правоохранительных органов. Мы понимали, что Национальная полиция не способна осуществить эффективное расследование, поскольку она заинтересована в результатах,
      – пояснил экс-генпрокурор.

      Рябошапка отметил, что из-за преследования проукраинских активистов они решили найти новый метод борьбы. Все дела, которые касаются нападений на активистов, хотели объединить в одном органе досудебного расследования в СБУ. В частности, туда же было передано дело о покушении на Сергея Стерненко.

      "Кроме того, мы видели, что есть результаты двух экспертиз, которые являются взаимоисключающими. Это свидетельствовало о неэффективности расследования и определенной его заангажированности. Именно поэтому мы тоже работали со следователями СБУ над тем, чтобы завершить проведение третьей экспертизы, и чтобы мы могли четко квалифицировать как действия Сергея Стерненко, так и тех лиц, которые на него напали. Но, опять же, как будет развиваться дальше ситуация – нам не понятно, хотя определенные публичные намеки мы получили", – сказал Рябошапка.

      Бывший генпрокурор добавил, что для справедливого выяснения этого дела следствие должно принять во внимание покушения, которые совершали на Сергея Стерненко еще раньше.

      Я так понимаю, что эту историю сейчас пытаются перевернуть и квалифицировать совершенно иным образом, пытаясь подать Стерненко как якобы убийцу совсем невиновного и непричастного лица, отца нескольких детей,
      – подытожил Руслан Рябошапка.

      Что известно о нападениях на Стерненко? На Сергея Стерненко нападали трижды. Все происходило в Одессе в течение февраля-мая 2018 года. Во время второго нападения Стерненко сзади стреляли в шею. Во время последнего активист ранил одного из нападавших ножом в живот, от чего тот умер.

      Организаторов и виновных в нападениях до сих пор не нашли. Однако сам Стерненко обвинил в этом мэра Одессы Геннадия Труханова и руководство областной полиции.

      Смотрите видео полного интервью с Русланом Рябошапкой в программе "Перекрестный допрос"

      напади
      На кого из одесских активистов нападали / Инфографика 24 канала

      Автор: Елена Трибушная
      Теги: Новости Украины СБУ Криминал Новости Одессы Сергей Стерненко Руслан Рябошапка Новости политики
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