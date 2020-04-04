Дело Стерненко – это часть пророссийского реванша, – Рябошапка

На одесского активиста Сергея Стерненко нападали трижды еще в 2018 году. Однако до сих пор организаторы нападения не наказаны. Экс-генпрокурор Руслан Рябошапка назвал дело Стерненко "частью пророссийского реванша".

Это он заявил в интервью программе "Перекрестный допрос" на 24 канале и рассказал, что именно из-за дела Стерненко его начали атаковать практически с самого момента назначения на должность.

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"Пророссийские и прокремлевские силы атаковали меня, поскольку я не был пророссийским прокурором. И очевидно, что производство Стерненко – одна из частей возможного пророссийского реванша. Стерненко, потом дела по Майдану. Сейчас мы можем увидеть и другие элементы поворота в другую сторону", – сказал Рябошапка.

По его словам, дело Стерненко не является столь простым и очевидным, как говорят.

Были доказательства, которые свидетельствовали о том, что к покушениям на Стерненко могли быть причастны работники правоохранительных органов. Мы понимали, что Национальная полиция не способна осуществить эффективное расследование, поскольку она заинтересована в результатах,

– пояснил экс-генпрокурор.

Рябошапка отметил, что из-за преследования проукраинских активистов они решили найти новый метод борьбы. Все дела, которые касаются нападений на активистов, хотели объединить в одном органе досудебного расследования в СБУ. В частности, туда же было передано дело о покушении на Сергея Стерненко.

"Кроме того, мы видели, что есть результаты двух экспертиз, которые являются взаимоисключающими. Это свидетельствовало о неэффективности расследования и определенной его заангажированности. Именно поэтому мы тоже работали со следователями СБУ над тем, чтобы завершить проведение третьей экспертизы, и чтобы мы могли четко квалифицировать как действия Сергея Стерненко, так и тех лиц, которые на него напали. Но, опять же, как будет развиваться дальше ситуация – нам не понятно, хотя определенные публичные намеки мы получили", – сказал Рябошапка.

Бывший генпрокурор добавил, что для справедливого выяснения этого дела следствие должно принять во внимание покушения, которые совершали на Сергея Стерненко еще раньше.

Я так понимаю, что эту историю сейчас пытаются перевернуть и квалифицировать совершенно иным образом, пытаясь подать Стерненко как якобы убийцу совсем невиновного и непричастного лица, отца нескольких детей,

– подытожил Руслан Рябошапка.

Что известно о нападениях на Стерненко? На Сергея Стерненко нападали трижды. Все происходило в Одессе в течение февраля-мая 2018 года. Во время второго нападения Стерненко сзади стреляли в шею. Во время последнего активист ранил одного из нападавших ножом в живот, от чего тот умер.



Организаторов и виновных в нападениях до сих пор не нашли. Однако сам Стерненко обвинил в этом мэра Одессы Геннадия Труханова и руководство областной полиции.

Смотрите видео полного интервью с Русланом Рябошапкой в программе "Перекрестный допрос"



На кого из одесских активистов нападали / Инфографика 24 канала