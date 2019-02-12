Дело Супрун: судья уже вторые сутки находится в совещательной комнате

Решение об отмене временного запрета Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения должен принять судья Окружного админсуда Киева Сергей Каракашьян. Он уже более суток находится в совещательной комнате.

Судья-спикер Окружного административного суда Киева Богдан Санин сказал, что информация о выходе судьи из совещательной комнаты будет тут же обнародована, пишет "Укринформ".

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Ульяна Супрун в Twitter написала, что рабочий день суда уже закончился, а решения нет до сих пор.

Больше семи дней работа Министерства здравоохранения Украины заблокирована,

– добавила Супрун.

Она отметила, что завтра, 13 февраля, в 10:00 вместе с заместителями проведет брифинг в Окружном административном суде.

Минуло більше доби, як суддя Каракашьян пішов до нарадчої кімнати, але рішення й досі немає. Робочий день суду вже закінчився. Більше семи діб робота @MoH_Ukraine заблокована. Завтра о 10:00 ми з заступниками будемо в Окружному адміністративному суді і проведемо брифінг. — Уляна Супрун (@usuprun) February 12, 2019

Почему суд запретил Ульяне Супрун работать?Суд частично удовлетворил заявление народного депутата от "Радикальной партии Олега Ляшко" Игоря Мосийчука и запретил Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины. Мосийчук настаивает, что Супрун до сих пор имеет американское гражданство, о чем сам нардеп узнал из публикаций СМИ. На самом же деле, Супрун получила украинское гражданство от Президента Украины Петра Порошенко еще в 2015 году. К тому же, согласно действующему законодательству, двойное гражданство прямо не запрещено.