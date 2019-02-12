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      Дело Супрун: судья уже вторые сутки находится в совещательной комнате

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      Дело Супрун: судья уже вторые сутки находится в совещательной комнате
      Дело Супрун: судья уже вторые сутки находится в совещательной комнате / Фото из открытых источников

      Решение об отмене временного запрета Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения должен принять судья Окружного админсуда Киева Сергей Каракашьян. Он уже более суток находится в совещательной комнате.

      Судья-спикер Окружного административного суда Киева Богдан Санин сказал, что информация о выходе судьи из совещательной комнаты будет тут же обнародована, пишет "Укринформ".

      Читайте также: Из-за решения суда Супрун не может подписать документы, от которых зависит жизнь пациентов

      Ульяна Супрун в Twitter написала, что рабочий день суда уже закончился, а решения нет до сих пор.

      Больше семи дней работа Министерства здравоохранения Украины заблокирована,
      – добавила Супрун.

      Она отметила, что завтра, 13 февраля, в 10:00 вместе с заместителями проведет брифинг в Окружном административном суде.

      Почему суд запретил Ульяне Супрун работать?Суд частично удовлетворил заявление народного депутата от "Радикальной партии Олега Ляшко" Игоря Мосийчука и запретил Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины. Мосийчук настаивает, что Супрун до сих пор имеет американское гражданство, о чем сам нардеп узнал из публикаций СМИ. На самом же деле, Супрун получила украинское гражданство от Президента Украины Петра Порошенко еще в 2015 году. К тому же, согласно действующему законодательству, двойное гражданство прямо не запрещено.

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      Теги: Новости Украины Министерство здравоохранения Украины Ульяна Супрун Судьи Игорь Мосийчук Новости Киева Радикальна партія
      Источник: 24 Канал
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