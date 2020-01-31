Дело Труханова: что нового нашло следствие

Новому фигуранту по делу одесского городского главы Геннадия Труханова – Анатолию Коломийцу Высший антикоррупционный суд на днях назначил залог в размере 420 тысяч гривен и обязал сдать паспорта. Почему меру пресечения ему выбирали более 10 часов и как продвигается расследование, узнавал 24 канал.

Почему отвод адвоката не удовлетворили?

По версии следствия, подозреваемый – пособник между организаторами и исполнителями в коррупционной афере по завладению более 92 миллионами гривен из бюджета Одессы путем покупки обанкротившегося завода "Краян" за в два раза завышенную цену в 2016 году.

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Коломиец будет обжаловать решение суда, поскольку считает его несправедливым, а дело – "необоснованным уголовным преследованием".

В начале судебного заседания прокурор САП Валентин Мусияка заявил об отводе одного из защитников подозреваемого – Игоря Кравченко, поскольку он ранее был адвокатом обвиняемого Петра Загодиренко по другому делу по этой схеме, а сейчас является обвиняемым.

Может быть противоречие интeрeсов по защите лиц, поскольку именно Коломиец руководил Загодиренко насчет легализации средств. Также адвокат может осуществлять умышленные действия, чтобы оправдать себя, – аргументировал ходатайство прокурор.

Зато, по мнению защиты, прокуратура хочет устранить адвоката, который дольше всех предоставляет качественную правовую помощь Коломийцу. А позиция обвиняемых и подозреваемых, якобы, не противоречит друг другу.



Прокурор САП Валентин Мусияка

Судья отвод не удовлетворил, поскольку не нашла для этого достаточных оснований. Вместе с тем она приняла решение, чтобы присутствующий детектив НАБУ Сергей Медецкий не принимал участие в судебном заседании, так как в УПК Украины не указано, может ли быть детектив участником уголовного процесса. Впрочем, по словам прокурора, такая практика в новом суде есть.

Что новое нашло следствие?

24 января число фигурантов этого дела во главе с одесским мэром Геннадием Трухановым возросло с восьми до двенадцати. Детективы НАБУ при процессуальном руководстве прокуроров САП сообщили о подозрении четырем лицам: экс-депутату Килийского райсовета Одесской области Анатолию Коломийцу, депутату Одесского областного совета Олегу Бабенко, экс-нардепу Александру Дубовому и помощнице Труханова – Алене Поповой. Действия подозреваемых квалифицировали по ч. 5 ст. 191 УК Украины и ч. 3 ст. 209 УК Украины. Сторона обвинения уверена: это фактические организаторы и контроллеры схемы.

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Так, следствию удалось установить, что контроль за международной фирмой-прокладкой "Настeр" осуществляла группа лиц во главе с Дубовым, куда входил и Бабeнко. Эта фирма и купила имущественный комплекс "Краян" за 11 миллионов гривен. По версии стороны обвинения, в 2016-м году именно у Дубового возник умысeл в результате продажи "Краяна" за в два раза завышенной цене, чтобы завладеть средствами из бюджeта ОГС с целью рeализации евромeрии. То есть, продать за 185 миллионов гривен, а положить в карманы соучастников – 92 миллиона гривен.



Анатолий Коломиец и его защита

По версии следствия, Дубовый с Бабeнком договорились с мэром Одессы Трухановым и его замом Вугeльманом, чтобы ввести депутатов в заблуждение и на внеочередной сессии горсовета принять решение о покупке "Краяна". Как сказал прокурор, Дубовый имел договоренность с Коломийцем. Тот должен был обеспечить ряд действий – пособничество.

Что инкриминируют Коломийцу?

Поскольку здания "Краяна" были в полуразрушенном состоянии, организаторы преступления понимали, что рискованно в таком состоянии продавать помещения Одесскому горсовету. Чтобы не вызвать нареканий общественности и депутатов, они провели косметический ремонт: штукатурка, покраска, освещение на сумму 10 миллионов гривен. Ремонтников задействовали из предприятия Дубового, что подтверждается показаниями свидетелей-архитекторов. Отсутствие ремонтников на территории завода во время обыска НАБУ должен был обеспечить Коломиец, выполняя указание Дубового, – сообщил прокурор.

Именно Коломиец привлек к схеме обвиняемого Петра Загодиренко, который стал владельцем созданной фирмы с чистой хозяйственной историей ООО "Девелопмент Элит", убеждены в прокуратуре. Добавляют, что они дружили. Подозреваемый не отрицает.

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"Подозрение для меня – неожиданность. Загодиренко знаю давно, мы пересекаемся, потому что дружим. Он играет в моем футбольном клубе и причастен к моему благотворительному фонду", – апеллировал Коломиец.



Анатолий Коломиец

По мнению прокуратуры, именно Коломиец дал указания Загодиренко, чтобы тот перевел средства со счета Одесского горсовета на счет своей фирмы для легализации бюджетных денег и дальнейшего завладения ими. Еще у Коломийца была задача подыскать общество-нерезидента, которое бы приобрело часть помещений включая завод-банкрот у фирмы-владельца "Настер", а дальше вошло бы с этими помещениями в качестве уставного капитала в ООО "Девелопмент Элит" для вступления в право собственности.

Привлекли "Valtron group", так Коломиец подыскал такое предприятие с признаками фиктивности и инициировал выдачу фиктивной доверенности Игорю Кравченко. Допрошены, якобы, соучредители общества Андраш Попович и Геннадий Тыдир, которые якобы по документам создали это общество в Шотландии. Но они отрицали любое свое отношение, все подписи на документах и ​​выдачу доверенности Кравченко, – пояснил прокурор.

По совпадению, речь именно о том Игоре Кравченко, который и защищает подозреваемого Анатолия Коломийца.

"В 2016-м Кравченко принял все действия, чтобы помещения поступили в собственность ООО" Девелопмент Элит". А владелец фирмы "Настер" Малаховскис открестился от Кравченко и сказал, что от его имени действовало лицо, связанное с Бабенко. Он возразил, что получил 4 миллиона гривен за продажу "Краяна" фирме "Valtron group", – продолжает сторона обвинения.



Судебное заседание по делу Труханова

Уже 16 декабря 2016 года Одесский горсовет подписал договор о покупке имущественного комплекса "Краян" за 185 миллионов гривен. С одной стороны Загодиренко, с другой – представитель ОГС и сейчас обвиняемый Радионов. По мнению прокуратуры, именно подозреваемый Коломиец дал указания Загодиренко, чтобы тот перевел средства со счета Одесского горсовета на счет своей фирмы для дальнейшего завладения средствами из бюджета Одессы.

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Загодиренко должен был прибыть в Одессу до закрытия банковского дня и провести сделку. Однако он был в Николаеве и немного не успел. Его электронным ключом в банк воспользовались из одесского офиса, откуда осуществляли деятельность предприятия, подконтрольные Дубовому, – заявил прокурор Мусияка.

Далее, по замыслу фигурантов, деньги должны были перечислить ООО "Девелопмент Элит". Однако средства Центр финансового мониторинга заблокировал, а дальше их арестовали, сломав планы соучастников преступления, по версии следствия.

Чем обосновывают подозрение и что на этом говорят адвокаты?

Есть ходатайство и 4 тома документов стороны обвинения. Прокуроры проинформировали, что материалы негласных следственных розыскных действий в совокупности доказательств подтверждающих иерархичность во главе с Дубовым, участие Коломийца и Кравченко в исполнении поручений Бабенко и Дубового, составлении указаний Загодиренко и другим лицам.



Валентин Мусияка

Так, НСРД гласит, что Бабенко и Коломиец под руководством Дубового пытались скрыть проведение косметического ремонта завода перед продажей. Телефонные разговоры и переписка между фигурантами свидетельствуют: именно Коломийцу дали указание "позаботиться", чтобы при осмотре НАБУ на объекте никого не было, кроме охранника. В это время были телефонные разговоры и с Поповой, которая координировала депутатов Одесского горсовета с Бабeнком, Кравчeнком и Коломийцeм.

График разговоров ничего не доказывает. Какие охранники, указания? Переписку можно интерпретировать по-разному, – апеллировал защитник Лысенко.

Также в суде привлекли переписку Коломийца с Загодиренко, где в приказной форме тот просил приехать до окончания рабочего дня, чтобы успеть перевести деньги.

Здесь ппц, надо чтобы ты приехал до конца дня. Нам надо один момент подписать. Мы не будем делать это без тебя. До шести вечера надо здесь все сделать, – говорится в сообщении Коломийца.

"Загодиренко отрицает, что им руководили. Коломиец и мне в такой форме пишет... Ну, воспитан так человек, что поделаешь. Они постоянно контактируют через благотворительный фонд и футбольный клуб. Суд меня услышал, надеюсь", – высказался адвокат подозреваемого.

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Кроме того, по мнению прокуратуры, сообщение от Дубового Коломийцу с вопросом "могут ли друзья помочь" свидетельствует о руководящей роли Дубового относительно Коломийца и его возможности обеспечить поиски оффшорных компаний-нерезидентов. Как это, якобы, и произошло с "Valtron group". По мнению адвокатов, может Дубовый относительно чего-то и просил помощь, но не указывал.



Анатолий Коломиец в хорошем настроении

Также отсутствуют доказательства, что он создавал "Valtron group", он даже не пересекал границу! Показаний основателя недостаточно, они то сказали, чтобы к ним не было претензий, – сказал защитник Винчковский.

Среди приобщенных доказательств – разговор Коломийца с Бабенко, где Бабенко настаивает, что надо убрать всех охранников и строителей с территории бывшего завода. Протоколы допроса свидетелей подтверждают руководящую роль Дубового в схеме. Впрочем, у них Коломиец обычно не упоминается в связи с инкриминируем ему преступлениям, но свидетели подтверждают связь с Дубовым. Кроме того, Дубовый, Бабенко и Коломиец ранее отказались от показаний со ссылкой на статью 63 Конституции Украины, чтобы их показания не использовали против них.

Я не увидел ни одного доказательства вины. Я ни с кем не вступал в сговор, – подытожил исследование доказательств Коломиец.

Какие есть риски?

По словам прокурора, подозреваемый может уничтожить доказательства, поскольку при обыске с целью сокрытия улик умышленно уничтожил свой мобильник, чтобы дeтeктивы НАБУ нe добыли инфу.

Подозреваемый нe уничтожал тeлeфон, он был уничтожен случайно. В 5 утра к нему подошли пять человек во дворе. Он подумал, что это нападение, и начал убегать. Тeлeфон выпал на зeмлю, а собака его несколько раз прожевала... Если бы дeтeктив прeдставился, как нормальный человек, то ничего бы такого нe произошло, – объясняет адвокат Игорь Кравчeнко.

Коломиец добавил, что детективы, якобы, схватили его за руки, он вырвался и убежал. А телефон выпал к его собаке, которая его и съела. Коломиец заверил, что не давал соответствующую команду.

По мнению САП, также существуют риски воздействия на свидетелей, поскольку Коломиец принимал меры, чтобы один свидетель не давал показания в суде, а другой свидетель рассказал, что Коломиец на него давил, чтобы заставить его отдать свою долю в "Краяне" в пользу Дубового и Бабeнка. Также, якобы, существуют риски, что он скроется и повторно будет совершать правонарушения.



Суд по делу Труханова затягивается

Защитники апеллировали, что Анатолий Коломиец – уважаемый в Одессе человек, имеет на иждивении маленького ребенка, беременную гражданскую жену и мать.

В прошлом Коломиец – депутат Килийского районного совета Одесской области и частный предприниматель. В 2016-м году в единую декларацию он внес 2 миллиона гривен сбережений.

Однако ГФС говорит, что официальные доходы нe сопоставляются даже с теми сбережениями, поэтому размер залога в 20 миллионов гривен сопоставим, – говорит Мусияка.

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Однако адвокаты считают, что риски отсутствуют, а размер залога полностью непомерный для клиента. Как проинформировал защитник Винчковский: все сбережения подозреваемого, мол, в 10 раз меньше, чем залог. А с 2017-го по 2019 год он не получал доходов в достаточном размере.

Что известно о деле Геннадия Труханова?Расследование по поводу завода "Краян" начали еще в ноябре 2016 года. Также следствие установило, что Труханов, совместно с другими чиновниками Одесской мэрии и частной компанией в период с июля по декабрь 2016 года незаконно завладели средствами из бюджета Одессы. Сумма составила 92 миллиона гривен. Коррупционную схему реализовали под видом покупки здания завода, стоимость которого очевидно завысили. Впоследствии деньги хотели легализовать.