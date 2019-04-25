Дело Труханова: одесские судьи пожалуются генпрокурору Луценко на антикоррупционных прокуроров

Судейская коллегия Малиновского райсуда Одессы, который рассматривает дело Труханова, пожалуется генпрокурору Юрию Луценко на прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры за неявку в суд.

"Мы доведем до сведения генпрокурора о согласованном ранее графике судебных заседаний и неявке прокуроров САП, что делает невозможным слушание дела", – сказал председательствующий судья Сергей Черевко.

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Защитники обвиняемых, в свою очередь, фактически пошли в атаку на прокуроров САП. Их обвинили в "неуважении к суду и неисполнении своих процессуальных обязанностей" из-за того, что прокуроры третий раз не явились в Малиновский райсуд Одессы через изменение объема обвинения. Адвокат Тарас Пошиванюк ходатайствовал направить жалобу к Луценко с предупреждением: в случае дальнейшей неявки действия прокуроров оценят, будто, как отказ от поддержания государственного обвинения. Однако процессуальным законом это не предусмотрено.



Обвиняемые Василий Шкрябай, Павел Вугельман, Геннадий Труханов и защитник Тарас Пошиванюк

Коллегия судей признает неявку прокуроров неуважительной. Мы направим обращение в Дисциплинарную комиссию прокуратуры для принятия решения о дисциплинарной ответственности в соответствии со ст. 324 КПК. Копию направим Луценко. Мы лишены полномочий заставлять прокуроров ходить на заседания и делать побыстрее то, что они должны делать. Но сообщить об обстоятельствах обязаны,

– сказал Черевко.

Напомним, что прокурор САП Максим Кравченко 9 апреля заявил о намерении изменить объем обвинения мэру Одессы Геннадию Труханову, и нескольким чиновникам горсовета и предпринимателям, которых обвиняют в завладении 185 млн грн из местного бюджета через покупку здания обанкротившегося завода "Краян" по вдвое завышенной стоимости. Поэтому прокурор попросил суд предоставить три недели для согласования изменений с руководством САП и подготовки нового обвинительного акта. Однако суд дал прокурорам всего неделю.



Судьи по делу Труханова Виктор Корой, Сергей Черевко, Дмитрий Передерко

16 апреля прокуроры не явились в суд, зато прислали письмо за подписью руководителя САП Назара Холодницкого с просьбой перенести заседание, потому что прокуроры не успели подготовить новый обвинительный акт. На заседании 22 апреля из нового письма Холодницкого стало известно, что новый обвинительный акт уже готов и находится у него. Однако главе САП нужно время, чтобы изучить документ перед тем, как согласовать.

Между тем адвокаты почему-то решили, что они могут давить на прокуроров и ускорять изменение государственного обвинения. Защитник Труханова Александр Лысак с коллегой Тарасом Пошиванюком 23 апреля даже поехали в САП к Холодницкому, чтобы "каким-то образом ускорить изучение обвинительного акта". Каким именно образом они намерены "ускорить" изучение документа, Лысак не уточнил... Однако попытка оказалась напрасной: по словам защитников, Холодницкий их не принял, потому что "у САП был неприемный день".

На этом баталии не закончились. Защитники в свою очередь обвинили в суде Холодницкого в неискренности. И даже просили суд констатировать, что в данном деле нет законного и легитимного обвинения. Судьи, правда, отказали. А обвиняемый одесский мэр Геннадий Труханов назвал это "политической расправой и непристойным поведением прокуроров".

Сторона обвинения организовала политическую расправу. Прокуроры прекрасно понимали, что все закончится оправдательным приговором. Но они хотят затянуть, подвесить этот вопрос. Хочу, чтобы суд обратил внимание на непристойное поведение прокуроров. Им просто нечего сказать,

– высказался Труханов.

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Зато прокуроры САП уже подготовили новое обвинение Труханову. Об этом 24 апреля сообщил глава САП Назар Холодницкий на заседании парламентского комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.



Прокуроры данного уголовного производства Валентин Мусияка и Максим Кравченко

Дело Труханова действительно очень быстро слушается, просто молниеносно. Но прокуроры не успевают за такой скоростью суда, поскольку возникла необходимость в изменении обвинения. Я, как руководитель САП, должен его согласовать. Буду согласовывать столько времени, сколько нужно, чтобы выучить новое обвинение, которое насчитывает 400 страниц. И публичные заявления стороны защиты, что "мы идем пикетировать САП, чтобы ускорить", – остаются публичными заявлениями. Я должен уделить должное внимание, чтобы изучить. В ближайшее время – после выхода из моего отпуска ближайшего – мы обязательно согласуем это обвинение и будет продолжено судебное разбирательство. Но это дело должно быть рассмотрено в Антикоррупционном суде,

– сказал он.

Наконец, юристы информируют: дело Труханова передадут в Антикоррупционный суд, если на день начала работы его не рассмотрят в Одессе. Поэтому поведение суда и адвокатов – яркая иллюстрация откровенного нежелания, чтобы дело Труханова получило шанс на справедливое правосудие в Антикоррупционном суде.

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За что в Одессе судят Геннадия Труханова?

В феврале 2018 года Труханову сообщили о подозрении в совершении преступления, а в октябре вручили обвинительный акт. Одним из обвинений в деле является приобретение за 185 миллионов долларов из городского бюджета админздания Одесского завода тяжелого краностроения "Краян".

9 ноября 2018 года Малиновский райсуд Одессы начал рассматривать дело Труханова. Сам мэр свою вину отрицает и до сих пор не отстранен от должности. Вместе с ним на скамье подсудимых находятся еще семь человек, среди которых и его заместитель Павел Вугельман.

За 5 месяцев рассмотрения дела по существу зачитали 215 страниц обвинительного акта, исследовали 67 томов письменных доказательств и допросили около 100 свидетелей стороны обвинения. В Малиновском райсуде дело рассматривают рекордно быстрыми темпами для украинской Фемиды. Если бы прокуроры не заявили об изменении обвинения, то началась бы завершающая стадия судебного процесса – прения.

Путем космически быстрого темпа рассмотрения и из-за отсутствия интереса к установлению объективных обстоятельств дела одесские судьи пытаются спасти Труханова от Антикоррупционного суда, который формируется и вскоре должен заработать.

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