20:54
24 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ПНЕВМОНИЯ В КИТАЕ 2020 ГОЛОКОСТ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ ДАВОС 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Хоакин Путин выгоняет комиков из России. Новое наказание от РФ
      Вєсті Кремля
      21:22, 23 января
      Вести.UA: Сердючка будет руководить Укрзализныцей? "Тупой и еще тупее" в Раде
      Вєсті.UA
      19:42, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      ПНЕВМОНИЯ В КИТАЕ 2020 ГОЛОКОСТ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ ДАВОС 2020

      Дело Труханова: у следствия появились новые подозреваемые

      45 Читати новину українською
      Мэр Одессы Труханов / LIGA.net

      Количество подозреваемых по делу одесского городского головы Геннадия Труханова теперь составляет 12 человек. Против него открыли дело о хищении 92 миллиона гривен из городского бюджета при продаже завода "Краян".

      Детективы НАБУ и прокуроры САП выдвинули подозрение четырем участникам, которые являются организаторами и контролерами преступной схемы разворовывания городского бюджета. Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

      Читайте также: Первый большой приговор может быть именно по делу Труханова, – Шабунин

      Количество людей, вовлеченных в схему продаж завода, выросло с восьми до 12 человек, включая Труханова. Подозреваемых обвиняют по статье о присвоении, завладении имуществом путем злоупотребления служебными обязанностями.

      Обвиняют людей, которые:

      • осуществляли надзор за ООО "Элит Девелопмент" в схеме;
      • координировали взаимодействие участников схемы;
      • представляли группы людей, которые имеют влияние на чиновников Одесского городского совета.

      Что известно о деле Геннадия Труханова?Расследование по поводу завода "Краян" начали еще в ноябре 2016 года. Также следствие установило, что Труханов совместно с другими чиновниками Одесской мэрии и частной компанией в период с июля по декабрь 2016 незаконно завладели средствами бюджета Одессы. Сумма составляла 92 миллиона гривен. Коррупционную схему реализовали под видом покупки здания завода, стоимость которого очевидно завысили. Впоследствии деньги хотели легализовать.

      К слову, против Труханова в июне 2019 года открыли четыре уголовных производства относительно незаконного доступа городского головы Одессы к государственной тайне в связи с тем, что он имеет российское гражданство. НАБУ также расследует уголовные производства против Труханова относительно махинаций на дорогах, возможного присвоения денег из местного бюджета по реконструкции дорог и махинациях в одесском аэропорту.

      Смотрите видео: Скандальные факты о Геннадии Труханове:

       

      Рецепт пиццы: простые варианты, которые можно приготовить дома
      сегодня
      21686
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости Одессы Новости политики САП НАБУ Геннадий Труханов
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 19:00 К чему привело молчание власти Китая о коронавирусе
      Блоги 250
      сегодня , 18:54 Как китайцы реагируют на смертельный коронавирус: эксклюзивный комментарий
      Богдан Мірошниченко 328
      23 января , 14:00 В главном покерном онлайн-турнире января разыграют 1 000 000 гривен
      61
      сегодня , 09:00 Как не получить ожоги и что делать, если это произошло
      123
      сегодня , 18:00 Як у Європі: чому населення в Україні різко скоротилось
      132
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук