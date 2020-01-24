Дело Труханова: у следствия появились новые подозреваемые

Количество подозреваемых по делу одесского городского головы Геннадия Труханова теперь составляет 12 человек. Против него открыли дело о хищении 92 миллиона гривен из городского бюджета при продаже завода "Краян".

Детективы НАБУ и прокуроры САП выдвинули подозрение четырем участникам, которые являются организаторами и контролерами преступной схемы разворовывания городского бюджета. Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

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Количество людей, вовлеченных в схему продаж завода, выросло с восьми до 12 человек, включая Труханова. Подозреваемых обвиняют по статье о присвоении, завладении имуществом путем злоупотребления служебными обязанностями.

Обвиняют людей, которые:

осуществляли надзор за ООО "Элит Девелопмент" в схеме;

координировали взаимодействие участников схемы;

представляли группы людей, которые имеют влияние на чиновников Одесского городского совета.

Что известно о деле Геннадия Труханова?Расследование по поводу завода "Краян" начали еще в ноябре 2016 года. Также следствие установило, что Труханов совместно с другими чиновниками Одесской мэрии и частной компанией в период с июля по декабрь 2016 незаконно завладели средствами бюджета Одессы. Сумма составляла 92 миллиона гривен. Коррупционную схему реализовали под видом покупки здания завода, стоимость которого очевидно завысили. Впоследствии деньги хотели легализовать.

К слову, против Труханова в июне 2019 года открыли четыре уголовных производства относительно незаконного доступа городского головы Одессы к государственной тайне в связи с тем, что он имеет российское гражданство. НАБУ также расследует уголовные производства против Труханова относительно махинаций на дорогах, возможного присвоения денег из местного бюджета по реконструкции дорог и махинациях в одесском аэропорту.

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