Дело в отношении Холодницкого: известно, кто выступал против главы САП

В четверг, 26 июля, квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров вынесла выговор антикоррупционному прокурору Назару Холодницкому.

Начало заседания сопровождалось криками "позор" от антикоррупционных экспертов.

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На Назара Холодницького жалуются двое людей, а именно генеральный прокурор и глава НАБУ. Мол, имеют доказательства того, что глава САП давил на прокуроров и суд, заставлял их "не расследовать определенные дела". Также, что Холодницкий в разговоре с подчиненными часто применял "крепкое словцо".

В жалобе упоминалось несколько "кейсов". В частности, как Ульяне Супрун предлагали взятку в виде квартиры в городе Вишневом. Супрун еще зимой обмолвилась, что ей прямо в кабинете предлагал взятку помощник Олега Ляшко и глава "Радикальной партии" Киево-Святошинского района Александр Богачев. Супрун обратилась к прокурорам, а потом жаловалась, почему дело "тормозят".



Ульяна Супрун

Также народный депутат от "Народного фронта" Георгий Логвинский намекал Холодницкому, что стоило бы закрыть дела в отношении него и его помощников. Все это записали жучки, которые установили в кабинете Назара Холодницкого.

Высказаться относительно этих и других пунктов на заседание по делу главы САП лично приехал и директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник. Когда комиссия предлагала объявить выговор, то Сытник был против. Так как административное наказание может быть только, если жалобы касаются Холодницкого как руководителя, а претензия к другому.

То, что мы заслушали, что было зафиксировано нами, а также то, что нашло подтверждение во время проверки – это не связано с выполнением административных функций, это процессуальные нарушения и здесь они допущены именно прокурором,

– отметил глава НАБУ.



Артем Сытник

Интересно, что накануне рассмотрения дела Холодницкого, 17 его коллег подписали письмо в лучших традициях советского союза. Мол, коллектив поддерживает шефа и считает, что жалобы НАБУ и ГПУ безосновательны. Сам руководитель САП считает, что виноват разве что в использовании нецензурной лексики на работе.

Действительно возникают эмоции, поэтому иногда употреблялись нелитературные слова. Перед каждым извинился. Теперь я с улыбкой воспринимаю все их постановления о закрытии производств и о назначении подследственности,

– заявил Холодницкий.

Напомним, еще в марте 2018 года Луценко впервые обратился в КДКП с представлением о снятии Холодницкого с должности руководителя САП. Холодницкого обвиняли в разглашении тайны следствия: он якобы предупреждал лиц, у которых должны были проводиться обыски.



К слову, недавно Холодницкий попал в земельный скандал. Глава САП и его семья бесплатно получили 5 земельных участков. Четыре из них – в Киево-Святошинском районе, где Холодницкий ранее работал прокурором.