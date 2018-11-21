Дело вероятно договорного матча "Мариуполь" – "Горняк-Спорт" сдвинулось с места

Дело о матче "Мариуполь" – "Горняк-Спорт", который подозревается в договорном характере, сдвинулось с места.

Комитет этики и честной игры передал в Контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ документы по этому матчу, сообщает Sport Arena со ссылкой на главу комитета Франческо Баранку.

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Как известно, поединок между "Ильичевцем" (ныне – "Мариуполь") и "Горняк-Спорт" состоялся 14 ноября 2016 года в рамках 19-го тура Первой лиги чемпионата Украины и сопровождался аномальными ставкам.

Тогда Баранка, занимая должность главы организации Federbet, назвал матч возмутительным "договорняком" и отметил, что результат встречи сыграл сразу на несколько популярных ставок: победа гостей в первом тайме и хозяев в матче, победа хозяев с форой (-1) и тотал больше чем 3,5 гола.

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Напомним, что донецкий "Олимпик", команды которого подозревают в договорных матчах, заявил, что действия председателя комитета по этике и честной игре Франческо Баранки ставят под угрозу существование клуба.