Дело взятки в 300 тысяч долларов при участии чиновницы из ОП: фигурантка вышла из СИЗО

Экс-заместительница министра культуры Виктория Лисничая, сообщница сотрудницы офиса Президента Светланы Кондзели, вышла из СИЗО. Перед этим она внесла залог в размере 576 тысяч гривен. Лисничую и Кондзелю подозревают в мошенничестве.

Заметим, что постановление суда относительно меры пресечения Лисничей предусматривало залог в 576 тысяч 300 гривен. Как рассказал адвокат подозреваемой Виталий Грынив, согласно этому документу и был внесен залог, пишет "Украинская правда".

Таким образом, суд освободил Лисничую из-под стражи. По словам юриста, внесли залог друзья подозреваемой.

Что известно о деле Лисничей

13 ноября Лисничей и Кондзеле сообщили о подозрении. Также подозрение объявили и посреднику. Их подозревают в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки служебному лицу, которое занимает ответственное положение.

Уже 15 числа Высший антикоррупционный суд избрал Лисничей и Кондзеле меры пресечения. Лисничей, кроме альтернативы залога, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней.

В отношении Кондзели избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на 60 дней и обязали сдать загранпаспорт и носить электронный браслет.

Какие события этому предшествовали: коротко

12 ноября в результате операции "под прикрытием" были задержаны директор департамента обеспечения доступа к публичной информации в Офисе президента Светлана Кондзеля, ее сообщница Виктория Лисничая и еще один фигурант (посредник).

Следствие считает, что все они требовали от человека (его имя является тайной следствия) 300 тысяч долларов за "помощь" устроиться на руководящую должность в Нафтогазе. Это задокомментировали детективу НАБУ.

Кондзелю и Лисничую задержали сразу после того, как они получили первую часть взятки – 150 тысяч долларов США.

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Что известно о Виктории Лисничей

Она занимала должность заместителя министра культуры Михаила Кулиняка с сентября 2010 по октябрь 2011 года. В январе 2012 года Кулиняк назначил ее гендиректором заповедника "Киево-Печерская Лавра".

В августе 2012 года Лисничую обвинили в необоснованных массовых увольнениях, получении взятки, махинациях с документами и поддержке "серых" финансовых схем. Правда, сама экс-чиновница все обвинения в свою сторону опровергала.

Впоследствии Министерство культуры уволило ее с должности за грубое нарушение трудового законодательства и условий контракта между ней и министерством.