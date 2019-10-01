Демарш набирает обороты: Польша также присоединилась к бойкоту в ПАСЕ из-за РФ

Польская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы также поддержала бойкот торжеств. Протест из-за возвращения России в организацию набирает обороты.

О решение польской делегации написал нардеп Алексей Гончаренко на своей странице в фейсбук.

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В этом году отмечают 70-летие создания Совета Европы. 1 октября на самом высоком национальном и международном уровне в Страсбургской опере состоятся торжества по этому случаю. На церемонию приглашены около 1200 высокопоставленных гостей. Среди них – президент Франции Эммануэль Макрон.

Делегация Польши также бойкотирует празднование 70-летия Совета Европы. Это уже шестая страна. Работаем дальше,

– написал он.

Осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы проходит в Страсбурге с 1 по 4 октября. Новый состав украинской делегации не будет принимать участия в сессии из-за возвращения российской делегации в Ассамблею.

К бойкоту также присоединились Латвия, Литва, Эстония и Грузия.

Отметим, 17 сентября Верховная Рада сформировала новый состав украинской делегации в ПАСЕ. Она будет состоять из 12 народных депутатов, а возглавила делегацию народный депутат от самой большой парламентской фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько.

Какой скандал возник с украинской делегацией в ПАСЕ? Украинская делегация не будет участвовать в очередной сессии в Парламентской ассамблее Совета Европы, которая будет проходить с 30 сентября по 4 октября. Правда, Украина будет проводить консультации с целью возвращения доверия к ПАСЕ.



Кроме того, в Раде подчеркивали, что представители старой делегации согласно привычной для Ассамблеи практике сохраняют право участвовать в работе сессии. Однако в сторону новой делегации поступило письмо с разъяснениями от секретариата ПАСЕ, в котором ставят под сомнение полномочия старой делегации.



Украинская делегация может лишиться права присутствовать в зале Парламентской ассамблеи Совета Европы во время осенней сессии, если не отправит туда состав новой делегации.



Кто голосовал за возвращение России в состав ПАСЕ/ Инфографика 24 канала