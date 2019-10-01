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      Демарш набирает обороты: Польша также присоединилась к бойкоту в ПАСЕ из-за РФ

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      Польша присоединилась к бойкоту в ПАСЕ
      Польша присоединилась к бойкоту в ПАСЕ / DW

      Польская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы также поддержала бойкот торжеств. Протест из-за возвращения России в организацию набирает обороты.

      О решение польской делегации написал нардеп Алексей Гончаренко на своей странице в фейсбук.

      Стоит знать: Было три варианта: в "Слуге народа" раскрыли детали бойкота Украины в ПАСЕ

      В этом году отмечают 70-летие создания Совета Европы. 1 октября на самом высоком национальном и международном уровне в Страсбургской опере состоятся торжества по этому случаю. На церемонию приглашены около 1200 высокопоставленных гостей. Среди них – президент Франции Эммануэль Макрон.

      Делегация Польши также бойкотирует празднование 70-летия Совета Европы. Это уже шестая страна. Работаем дальше,
      – написал он.

      Осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы проходит в Страсбурге с 1 по 4 октября. Новый состав украинской делегации не будет принимать участия в сессии из-за возвращения российской делегации в Ассамблею.

      К бойкоту также присоединились Латвия, Литва, Эстония и Грузия.

      Отметим, 17 сентября Верховная Рада сформировала новый состав украинской делегации в ПАСЕ. Она будет состоять из 12 народных депутатов, а возглавила делегацию народный депутат от самой большой парламентской фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько.

      Какой скандал возник с украинской делегацией в ПАСЕ? Украинская делегация не будет участвовать в очередной сессии в Парламентской ассамблее Совета Европы, которая будет проходить с 30 сентября по 4 октября. Правда, Украина будет проводить консультации с целью возвращения доверия к ПАСЕ.

      Кроме того, в Раде подчеркивали, что представители старой делегации согласно привычной для Ассамблеи практике сохраняют право участвовать в работе сессии. Однако в сторону новой делегации поступило письмо с разъяснениями от секретариата ПАСЕ, в котором ставят под сомнение полномочия старой делегации.

      Украинская делегация может лишиться права присутствовать в зале Парламентской ассамблеи Совета Европы во время осенней сессии, если не отправит туда состав новой делегации.

      ПАРЄ голосування повернення Росії
      Кто голосовал за возвращение России в состав ПАСЕ/ Инфографика 24 канала

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      Теги: Новости России Новости Украины Новости политики Новости Польши ПАСЕ
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