Деми Ловато госпитализирована после передозировки наркотиками: подробности

Представитель знаменитой американской певицы Деми Ловато прокомментировал госпитализацию артистки и подчеркнул, что Ловато не употребляла героин.

Об этом сообщает издание TMZ.

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Деми Ловато попала в больницу после передозировки наркотиками, сейчас пришла в себя и жизни певицы ничего не угрожает.

В источнике говорится, что Деми Ловато не употребляла героин. Правда, когда Деми пришла в себя в больнице, певица отказалась называть, какой это был наркотик.

Деми пришла в себя и сейчас находится со своей семьей, которая выражает благодарность всем за оказанную поддержку, любовь и молитвы. Некоторая информация, которая появляется в СМИ, ложная, поэтому ее родные просят не вмешиваться в их личную жизнь и не спекулировать на этой теме. Здоровье Деми и ее восстановление – это сейчас самое главное,

– сказал представитель артистки.

Отмечается, что 25-летняя Деми Ловато потеряла сознание во вторник, 24 июля, утром в своем доме в Голливуде. Один из друзей дал певице налоксон – антидот в случае передозировки наркотиками.

Кроме того, полиция не обнаружила в доме звезды незаконных веществ.