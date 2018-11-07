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      Деми Ловато впервые после передозировки вышла на публику: фотофакт

      98 Читати новину українською
      Деми Ловато
      Деми Ловато / star2.com

      Певица Деми Ловато, которая прошла курс лечения после передозировки наркотиками, впервые появилась на публике. Соответствующее фото артистка опубликовала в блоге.

      Как известно, вчера, 6 ноября, в США состоялись промежуточные выборы в Конгресс США. Немало голливудских звезд приняли участие в голосовании. Исключением не стала и певица Деми Ловато, которая впервые за несколько месяцев лечения появилась на публике.

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      Стоит отметить, что певица выглядела великолепно. Деми Ловато одела черные приталенные брюки и стильную джинсовую куртку. Звезда сделала легкий макияж и дополнила образ серьгами из жемчуга.

      Я благодарна, что смогла вовремя проголосовать! Один голос может изменить ситуацию, поэтому убедитесь, что ваше мнение учли!
      – отметила Деми Ловато.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Demi Lovato (@ddlovato)

       

      Напомним, что 25 июля стало известно о госпитализации Деми Ловато. По информации инсайдеров, жизнь звезды спас антидот, который медики ввели сразу после того, как нашли без сознания звезду. Первую медицинскую помощь Деми Ловато оказал ее личный охранник. Во время лечения артистка имела осложнения, типичные для передозировки, и потеряла голос.

      Теги: LifeStyle Новости США Музыка Наркотики
      Источник: 24 Канал
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