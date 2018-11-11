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      Деми Мур – 56: любимые мужчины и женщины популярной актрисы

      92 Читати новину українською
      Деми Мур
      Деми Мур / GettyImages

      11 ноября легендарная актриса Деми Мур празднует день рождения. Звезде Голливуда исполняется 56 лет.

      Деми Мур прославилась не только игрой в кино (популярные фильмы с ней: "Привидение", "Непристойное предложение", "Разоблачение", "Стриптиз"), но и громкими романами, свадьбами и разводами.

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      Фамилию Мур актриса получила от своего первого мужа Фредди, за которого Деми вышла замуж в 18-летнем возрасте. После пяти лет совместной жизни девушка подала на развод.


      Фредди и Деми Мур

      Впоследствии в 1982 году Деми вышла замуж за актера Брюса Уиллиса, который только начинал свою карьеру. Супругов считали одной из самых красивых пар Голливуда. Женщина родила Уиллису трех дочерей – Румер Гленн Уиллис, Скаут Лару Уиллис и Таллулу Бель Уиллис. Расстались Брюс и Деми неожиданно в 2000 году.

       

      После чего в 2005 году Деми Мур вышла замуж за Эштона Катчера, который на 15 лет моложе актрисы. Через шесть лет звезда в третий раз развелась с мужем.

       

      На днях СМИ взорвались новостью, которая шокировала поклонников актрисы о том, что Деми Мур закрутила роман с женщиной. Как сообщает портал  Radar Online со ссылкой на собственный источник, сейчас актриса встречается с сербской стилисткой Машей Мандзукой и их роман длится уже два года.


      Деми Мур приписали лесбийский роман

      Теги: LifeStyle Звездные разводы Звездные романы Кино
      Источник: 24 канал
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