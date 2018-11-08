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      Деми Мур встречается с женщиной, – СМИ

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      Деми Мур приписывают лесбийский роман
      Деми Мур приписывают лесбийский роман / Radar Online

      Голливудская актриса Деми Мур встречается с сербской стилисткой Машей Мандзукой и их роман длится уже два года.

      Об этом сообщает портал Radar Online со ссылкой на собственный источник.

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      Как рассказал собеседник, 56-летняя артистка встречается с 43-летней стилисткой уже два года, женщины якобы вместе воспитывают дочь Мандзуки.

      "Деми – как вторая мать для ребенка Маши", – говорит источник.

      Деми Мур приписывают лесбийский роман

      Сейчас сама Мур не созналась в нетрадиционной сексуальной ориентации.

      Кто такая Деми Мур? Известная американская актриса. Была замужем за рок-музыкантом Фредди Муром, второй брак был с актером Брюсом Уиллисом, тогда у супругов родилось три дочери. В 2005 году Мур вышла замуж за актера Эштона Кутчера, с которым развелась через шесть лет. Деми известна по таким фильмам, как "Призрак", "Непристойное предложение", "Разоблачение", "Стриптиз". Звезду дважды номинировали на кинопремию "Золотой глобус".

      Теги: LifeStyle ЛГБТ Звездные романы Кино
      Источник: 24 Канал
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