Деми Роуз поразила неудачным образом в прозрачном платье: фото
Известная британская пышнотелая модель Деми Роуз приняла участие в новой съемке бренда "I SAW IT FIRST".
Деми кокетливо позировала в мини-платье, которое состояло из прозрачного верха и юбки с бахромой.
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Несмотря на прекрасную фигуру модели, платье плохо сидело на ней, поскольку было немного великоватым. Прозрачная ткань собралась в складки и это портило все впечатление от образа.
Деми Роуз
Кто такая Деми Роуз? Британская модель, параметры которой далеки от общепринятых стандартов. Но это не помешало Деми добиться успеха в модельном мире и в интернет-пространстве.
Источник: 24 Канал
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