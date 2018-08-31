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Деми Роуз поразила неудачным образом в прозрачном платье: фото

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Деми Роуз
Деми Роуз / Daily Mail

Известная британская пышнотелая модель Деми Роуз приняла участие в новой съемке бренда "I SAW IT FIRST".

Деми кокетливо позировала в мини-платье, которое состояло из прозрачного верха и юбки с бахромой.

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Несмотря на прекрасную фигуру модели, платье плохо сидело на ней, поскольку было немного великоватым. Прозрачная ткань собралась в складки и это портило все впечатление от образа.


Деми Роуз

Кто такая Деми Роуз? Британская модель, параметры которой далеки от общепринятых стандартов. Но это не помешало Деми добиться успеха в модельном мире и в интернет-пространстве.

Теги: LifeStyle Мода
Источник: 24 Канал
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