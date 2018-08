Деми Роуз поразила неудачным образом в прозрачном платье: фото

Известная британская пышнотелая модель Деми Роуз приняла участие в новой съемке бренда "I SAW IT FIRST".

Деми кокетливо позировала в мини-платье, которое состояло из прозрачного верха и юбки с бахромой. Читайте также: Модель Деми Роуз вышла на публику в "голом" комбинезоне: фото Несмотря на прекрасную фигуру модели, платье плохо сидело на ней, поскольку было немного великоватым. Прозрачная ткань собралась в складки и это портило все впечатление от образа.

Деми Роуз Кто такая Деми Роуз? Британская модель, параметры которой далеки от общепринятых стандартов. Но это не помешало Деми добиться успеха в модельном мире и в интернет-пространстве.