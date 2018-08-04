Деми Роуз посветила пышным бюстом на Ибице: пикантные фото

Одна из самых известных британских пышнотелых моделей 23-летняя Деми Роуз показала поклонникам снимки, которые сделала во время своего отдыха на испанском острове Ибица.

Деми Роуз опубликовала новые снимки на своей странице вInstagram.

Читайте также: Звезда сериала "Все женщины – ведьмы" Роуз МакГоуэн встречается с моделью-андрогином: фото

Британская модель быстро стала звездой социальных сетей. Больше всего внимания уделяется именно фигуре Деми Роуз.

Девушка особенно не комментирует свои фотографии и ограничивается короткими высказываниями, или емоджи.

Кроме того, Деми Роуз похвасталась фото обольстительными формами на роскошном побережье. Модель позирует в бикини и с собакой на руках.



Деми Роуз / Все фото – Instagram