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Деми Роуз посветила пышным бюстом на Ибице: пикантные фото

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Деми Роуз
Деми Роуз / Instagram

Одна из самых известных британских пышнотелых моделей 23-летняя Деми Роуз показала поклонникам снимки, которые сделала во время своего отдыха на испанском острове Ибица.

Деми Роуз опубликовала новые снимки на своей странице вInstagram.

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Британская модель быстро стала звездой социальных сетей. Больше всего внимания уделяется именно фигуре Деми Роуз.

Девушка особенно не комментирует свои фотографии и ограничивается короткими высказываниями, или емоджи.

Демі Роуз

Кроме того, Деми Роуз похвасталась фото обольстительными формами на роскошном побережье. Модель позирует в бикини и с собакой на руках.

Демі Роуз

Демі Роуз
Деми Роуз / Все фото – Instagram

Теги: LifeStyle Мода Эротика
Источник: 24 Канал
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