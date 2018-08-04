Деми Роуз посветила пышным бюстом на Ибице: пикантные фото
Одна из самых известных британских пышнотелых моделей 23-летняя Деми Роуз показала поклонникам снимки, которые сделала во время своего отдыха на испанском острове Ибица.
Деми Роуз опубликовала новые снимки на своей странице вInstagram.
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Британская модель быстро стала звездой социальных сетей. Больше всего внимания уделяется именно фигуре Деми Роуз.
Девушка особенно не комментирует свои фотографии и ограничивается короткими высказываниями, или емоджи.
Кроме того, Деми Роуз похвасталась фото обольстительными формами на роскошном побережье. Модель позирует в бикини и с собакой на руках.
Деми Роуз / Все фото – Instagram
Источник: 24 Канал
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